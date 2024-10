Samsung prépare un concurrent au Vision Pro d’Apple, et on sait quand il sortira

Samsung a officiellement confirmé le lancement de son premier appareil de réalité mixte (XR) en 2025. Lors de sa présentation des résultats du troisième trimestre, le géant sud-coréen a donné un aperçu de ses ambitions futures dans le domaine de la réalité mixte.

Source : Robin Wycke pour Frandroid

Malgré des perspectives de demande des consommateurs moroses pour le reste de l’année et la faible demande pour le Vision Pro d’Apple, Samsung garde le cap sur son projet de lancer un casque de réalité mixte. L’analyste Bryan Ma d’IDC a repéré une mention au futur casque de Samsung dans la présentation aux investisseurs : l’entreprise vise à « améliorer la connectivité entre ses appareils, y compris les appareils XR, pour élever l’expérience utilisateur dans l’écosystème Galaxy ».

Au programme, un partenariat stratégique de Samsung avec Google et Qualcomm. L’appareil utilisera une version optimisée d’Android pour les appareils XR et le dernier processeur Snapdragon XR2+ Gen 2. Les rumeurs suggèrent des caractéristiques haut de gamme, notamment des écrans Micro OLED avec une fréquence de rafraîchissement élevée et un système multi-caméras sophistiqué.

Quel design pour le casque de réalité mixte de Samsung ?

Un élément inconnu demeure : la forme exacte de l’appareil. Certaines sources évoquent des lunettes XR plutôt qu’un casque traditionnel, laissant place à de nombreuses spéculations. Les détails précis ne seront probablement révélés qu’au cours de l’année prochaine.

Cette annonce s’inscrit dans un contexte plus large de développement de la réalité étendue. Google a récemment intégré une catégorie « casques XR » dans le Play Store, signalant une évolution imminente des expériences de réalité augmentée et virtuelle.

Au-delà de l’appareil XR, Samsung a également confirmé le lancement de la série Galaxy S25 au premier semestre 2025. L’entreprise explore aussi des moyens de rendre ses produits pliables plus accessibles, envisageant potentiellement des modèles à prix réduit pour élargir son audience.

Il reste maintenant à voir quelle forme prendra le prochain produit XR de Samsung, et il faudra sûrement encore attendre quelques mois avant d’avoir des informations supplémentaires.