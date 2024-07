Galaxy XR : Samsung évoque le lancement prochain de son casque de réalité mixte

En une phrase lâchée à la fin du Galaxy Unpacked 2024, Samsung a relancé l'histoire de son casque de réalité mixte.

Samsung a tenu son Galaxy Unpacked 2024 il y a quelques jours à Paris. On a pu y découvrir toute une salve de nouveaux produits dont les Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Galaxy Watch Ultra, Watch 7 ou encore la Galaxy Ring. Autant de produits que nous avons pu prendre en main, mais il y a un produit annoncé qui n’était pas présent à ce grand raout : le Galaxy XR.

Il est évoqué depuis de longs mois, c’est le casque de réalité mixte de Samsung. Pour contrer Apple et son très onéreux Vision Pro, lancé il y a quelques jours en France, Samsung, Google et Qualcomm se sont alliés pour proposer une alternative Android.

Un lancement avant la fin de l’année

Et TM Roh, président de Samsung Mobile, a attendu la toute fin de l’Unpacked 2024 pour glisser une phrase à son sujet : « une nouvelle plateforme XR sera disponible plus tard dans l’année ». En une phrase, il confirme que le projet est toujours en cours et surtout qu’il devrait voir le jour très rapidement.

Une déclaration appuyée par Rick Osterloh, vice-président de Google chargé des plates-formes et des appareils, lequel indique que « nous avons travaillé étroitement au développement en partenariat avec Samsung et Qualcomm ».

D’après les informations de SamMobile, le casque XR de Samsung pourrait fonctionner sur une version dédiée d’Android et qu’il serait équipé d’une puce Qualcomm, le Snapdragon XR2 Gen2+. Son affichage serait quant à lui confié à deux écrans micro-Oled de 3500 ppi construit par eMagin, partenaire de Samsung.

Si Samsung a parlé d’un lancement avant la fin de l’année, il pourrait s’agir d’une sortie limitée. La version grand public pourrait n’intervenir qu’en 2025.

Quant au prix de ce Galaxy XR, et bien aucune information n’est actuellement disponible. Samsung pourrait le positionner face au Vision Pro d’Apple ou le rendre plus abordable comme un Meta Quest Pro.