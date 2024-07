L’Apple Vision Pro arrive enfin en France : prix et disponibilité, tout ce qu’il faut savoir

Ça y est : vous pouvez enfin acheter l'Apple Vision Pro en France, plusieurs mois après la sortie aux États-Unis. Pourtant, seule une poignée de consommateurs en profiteront en France, et pour cause : il coûte 4000 euros.

En février dernier débarquait l’Apple Vision Pro aux États-Unis. Le début d’une grande aventure pour Apple : celle de la réalité mixte, mélangeant réalité virtuelle et réalité augmentée. Le tout dans un casque qui coûte très cher et qui n’est pas accessible à tous, avec son prix de 4000 euros.

Le Vision Pro est enfin en France

C’est lors de sa dernière WWDC qu’Apple avait officialisé l’arrivée de son casque dans de nouveaux pays, dont la France, avec une ouverture des précommandes quelques jours plus tard.

Comment acheter le casque d’Apple ?

Aujourd’hui, les premières livraisons ont été effectuées et le casque peut être commandé sur le site d’Apple ou bien être acheté dans les Apple Store. Pour rappel, voici les prix publics :

Version 256 Go : 3999 euros ;

Version 512 Go : 4249 euros ;

Version 1 To : 4499 euros.

À cela peut s’ajouter la garantie AppleCare+ pour ceux qui craindraient d’abîmer leur tout nouveau jouet, proposée à 549 euros, ou bien 27,99 euros par mois. Quant à d’autres clients, ils pourraient avoir besoin de verres adaptés et Apple en vend de deux sortes, à 115 ou 169 euros.

Comble de l’enfermement dans l’écosystème d’Apple (en plus de l’enfermement dans un casque), pour savoir de quelle configuration on a besoin et pour faire son achat, il faut… un iPhone ou un iPad. En effet, Apple demande de scanner votre visage avec l’un de ses appareils pour pouvoir commander le casque.

Il est également possible de réserver des sessions d’essai avec des spécialistes dans les Apple Store en France, qui durent 30 minutes. De quoi être sûr des accessoires (notamment des verres) dont vous pouvez avoir besoin, ainsi que de la configuration. De quoi aussi se faire une idée du casque : vous sera-t-il utile, et vaut-il ses 4000 euros minimum ? Comme l’a rapporté Numerama, « une dizaine de curieux » s’est déplacée dans l’Apple Store des Champs Élysées pour découvrir ou acheter le Vision Pro.

Les accessoires

À côté de cela, Apple vend aussi des accessoires officiels :

La batterie à 219 euros ;

Le boîtier de transport à 219 euros ;

Le cache anti-lumière à 219 euros ;

Le porte-batterie Belkin à 59,95 euros ;

Le bandeau tissé double à 115 euros ;

Le bandeau tissé solo à 115 euros ;

Le coussinet du cache anti-lumière à 29 euros ;

Le câble de charge USB-C de 240 W d’une longueur de 2 mètres à 35 euros.

Quel succès de l’Apple Vision Pro en France ?

Difficile de tabler sur un succès du casque de réalité mixte d’Apple en France. En effet, les premiers chiffres de vente du Vision Pro aux États-Unis sont mauvais : la barre des 100 000 unités n’aurait pas été franchie et les ventes sont en baisse de 75%. On peut penser que le lancement à l’international du casque permettra d’améliorer les chiffres, mais pas tant que ça.

En fait, le Vision Pro reste un produit très cher, qui n’est pas accessible à tout le monde. Et quand bien même il le serait, les usages qu’on peut en avoir ne sont pas assez démocratisés. En témoigne le succès très en demi-teinte de la réalité virtuelle, un marché qui peine à décoller. Ne reste sans doute plus qu’à attendre une version moins chère, un potentiel Apple Vision, qui fait partie des rumeurs qui circulent.