Des capteurs infrarouges sur des AirPods ? Mais pour quoi faire ?

Apple semble avoir quelques nouveautés dans son sac. D’après de nouvelles rumeurs, la firme à la pomme serait en train de développer un nouveau modèle d’AirPods avec un capteur infrarouge.

Apple mise tout sur l’audio spatial et le Vision Pro. C’est en tout cas ce que laissent penser les dernières informations relayées par l’analyste Ming-Chi Kuo, source toujours bien informée des projets de la pomme. Dans un billet de blog relayé par MacRumors, Kuo prédit que des AirPods avec caméra infrarouges arriveront d’ici à 2026.

Le projet peut paraître saugrenu, puisque cela consisterait peu ou prou à installer un capteur Face ID sur des écouteurs intra-auriculaires, mais l’idée pourrait avoir du sens pour celles et ceux qui sont pleinement intégrés dans l’écosystème Apple. Les caméras infrarouges ne serviraient bien évidemment pas à vous identifier via votre canal auditif, mais à détecter plus finement les mouvements de tête de celui ou celle qui porte les écouteurs sans fil afin d’offrir une expérience de spatialisation encore améliorée.

Une immersion plus poussée

Obsédée par ce concept depuis sa démocratisation sur Apple Music en 2021, la firme voudrait pousser l’idée un cran plus loin en mixant la spatialisation infrarouge des AirPods avec la réalité mixte du Vision Pro. « Lorsqu’un utilisateur regarde une vidéo sur son Vision Pro tout en portant ces AirPods, s’il tourne la tête pour regarder dans une direction particulière, le rendu sonore pourra être modifié pour améliorer l’expérience de spatialisation et l’immersion dans le monde de réalité mixte » illustre Ming-Chi Kuo.

On peut aussi imaginer que si vous organisez une réunion virtuelle avec les avatars numériques de vos collègues ou de vos amis, pencher la tête d’un côté vous permettrait de prêter une oreille (virtuelle) plus attentive à ce que dit une personne en particulier. Comme lorsque vous tendez l’oreille (la vraie cette fois) dans un endroit bruyant pour mieux entendre une personne à côté de vous.

Mais ce n’est pas tout, le module infrarouge serait aussi capable, toujours selon les rumeurs, de détecter des gestes effectués à proximité du capteur. Cela pourrait par exemple permettre de contrôler le volume ou la lecture d’une piste audio sans même avoir à toucher les écouteurs, avec un simple geste effectué à proximité de l’oreille. Une méthode potentiellement plus pratique que le contrôle actuel via commande tactile.

De l’IA dans nos écouteurs ?

Ming-Chi Kuo n’est pas le premier à affirmer qu’Apple travaille sur un tel produit. Mark Gurman de Bloomberg, lui aussi très proche des secrets industriels de a firme, relayait des rumeurs similaires en février dernier, convaincu que ce capteur pourrait servir à « capturer les données environnantes qui seraient ensuite traitées par des algorithmes d’IA pour aider les gens dans leurs activités quotidiennes ».

Rien de tout cela n’est encore très sûr, mais nul doute qu’Apple travaille d’arrache-pied sur plein de modèles d’AirPods avec des fonctionnalités plus ou moins avancées pour continuer à faire de ses accessoires des concurrents valables face à la vague d’écouteurs sans fil qui déferlent depuis quelques années sur le marché.

