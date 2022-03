Face ID : voici ce que voit le capteur infrarouge de la caméra TrueDepth de l’iPhone

Le système TrueDepth de l'iPhone comprend plusieurs capteurs. Voici ce que perçoit le capteur infrarouge de l'iPhone.

Depuis l’iPhone X, les smartphones haut de gamme d’Apple présentent à l’avant un ensemble de capteurs permettant la reconnaissance faciale avec Face ID. Que ce soit pendant la configuration ou l’utilisation, on ne voit jamais vraiment comment le smartphone réalise sa fameuse reconnaissance de visage 3D réputé si sécurisé par Apple. Parmi les capteurs présents à l’avant, il y a le capteur infrarouge.

Sur Twitter, Wilson_boi_101 nous dévoile ce que détecte le capteur infrarouge de la caméra True Depth sur un iPhone 13 Pro Max, le meilleur de ce que peut proposer Apple en 2022. Sans certification Twitter, il se présente comme un ancien employé d’Apple et un graphic designer.

Here’s what your #iPhone can see, even if you can’t. This is a full inferred capture from the True Depth camera on the iPhone 13 Pro max pic.twitter.com/gs7P20aoZ6

— Wilson. (@Wilson_boi_101) March 6, 2022