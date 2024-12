Il n’aura pas fallu bien longtemps à Apple Intelligence pour se retrouver au milieu de sa première polémique. Le service d’IA de la pomme est vertement critiqué par l’association Reporters Sans Frontières en raison d’une « défaillance ».

La fonction de résumé des notifications d’Apple Intelligence // Crédit: Apple

Si Apple Intelligence n’est toujours pas arrivé chez nous, outre-Manche, le programme d’IA a déjà commis sa première bourde. La fonction de résumé des notifications a en effet inventé une fausse information en l’attribuant à la BBC, ce qui n’a pas manqué de provoquer l’ire du média anglophonne, mais aussi de l’ONG Reporters Sans Frontières (RSF).

À propos d’un article sur l’arrestation de Luigi Mangione, principal suspect dans une affaire de meurtre très médiatisé aux États-Unis, le système d’IA d’Apple a affirmé dans une notification trompeuse que l’homme s’était suicidé, alors qu’il n’en était rien. Si le reste des informations synthétisées par l’IA était juste, cela a suffi à créer d’importantes craintes sur le fonctionnement du système.

La véracité d’une information ne se joue pas sur un coup de dés

« Il est essentiel pour nous que notre lectorat puisse se fier aux informations et au travail journalistique publié en notre nom et cela inclut les notifications », s’est plaint le média anglophone, dans une retenue très britannique. RSF va plus loin en affirmant haut et fort que « les services à base d’IA générative sont encore trop immatures pour produire de l’information fiable à destination du public » et que ces derniers ne devraient pas « être autorisés sur le marché pour ces usages ».

La notification générée par Apple Intelligence est d’autant plus trompeuse qu’elle semble directement venir de l’application BBC avec simplement une toute petite icône indiquant qu’elle a été passée à travers la moulinette de l’intelligence artificielle. « Les IA sont des machines à probabilités, or la véracité d’une information ne se joue pas sur un coup de dés » s’inquiète Vincent Berthier, Responsable du bureau technologies et journalisme de RSF.

La notification en question // Crédit : BBC

Si la fronde de la BBC et de RSF a mis les défaillances d’Apple Intelligence sur le devant de la scène, ce n’est pas la première fois qu’une telle erreur est commise par le cerveau artificiel de l’entreprise. Le 21 novembre dernier, une notification semblant venir du New York Times affirmait que Benyamin Netanyahou avait été arrêté alors que c’était simplement un mandat d’arrêt de la Cour pénale Internationale qui avait été émis contre l’homme d’État.

RSF appelle au retrait de la fonctionnalité

« Je peux comprendre la pression pour arriver sur le marché avant tout le monde, mais je suis surpris qu’Apple ait collé son nom à une fonctionnalité aussi manifestement mal conçue », se désole Petros Iosifidis, un spécialiste de la communication et des médias interrogé par la BBC. RSF appelle le fabricant d’iPhone à « prendre ses responsabilités en retirant cette fonctionnalité » et pousse à un meilleur encadrement des systèmes d’IA.

Pour aller plus loin

Quand le ChatGPT de Google vous suggère d’ajouter de la colle glue à votre pizza

De son côté, Apple n’a pas réagi aux accusations de RSF ou à la plainte de la BBC.