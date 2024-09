Et si la révolution de l’IA chez Apple arrivait plutôt l’année prochaine ?

Alors qu’Apple s’apprête à annoncer ses tout nouveaux mobiles lors de sa grande conférence de rentrée, les doutes autour des capacités de l’entreprise à faire vraiment rêver avec l’IA persistent.

C’est le grand jour pour Apple. Ce lundi 9 septembre, l’entreprise va dévoiler ses tout nouveaux iPhone 16 et 16 Pro lors de sa traditionnelle keynote de rentrée. Mais presque plus que les téléphones en eux-mêmes, c’est les outils d’IA qui vont les accompagner qui semblent attirer toute l’attention. Et pourtant la révolution Apple Intelligence risque de se faire attendre plus longtemps que prévu.

Dans sa newsletter hebdomadaire, Mark Gurman de Bloomberg explique en effet que les capacités de génération d’images sur iPhone n’arriveront sans doute pas avant la sortie d’iOS 18.2, c’est à dire probablement vers décembre 2024 au mieux. L’application Image Playground (sorte de Midjourney à la Apple) et la génération d’émoji à la volée (Genmoji) ne semblent pas encore prêtes pour une utilisation grand public.

Une révolution qui se fait attendre

Si c’est loin d’être le premier outil de la suite Apple Intelligence qui se voit retardée (le nouveau Siri ne risque pas d’arriver avant 2025), cela pose une question symbolique intéressante : les iPhone 16 seront-ils vraiment les ambassadeurs de l’IA qu’espère Apple ? Si la firme l’espère, au point d’augmenter ses capacités de production pour répondre à la demande prévue, les nuages semblent s’amonceler au-dessus du destin de ces mobiles.

D’après Bloomberg, ces iPhone 16 ont peu de chance de provoquer un « super cycle » de renouvellement comme l’espère l’entreprise. La faute à des raisons macroéconomiques d’abord, la baisse de rythme du marché chinois et l’inflation risquent de limiter les ventes, mais aussi à des raisons plus bêtement technologiques.

« Même si tout se passe bien, le déploiement d’Apple Intelligence risque d’être lent et saccadé », explique Mark Gurman. De plus, de nombreux consommateurs et consommatrice auront tout simplement du mal à comprendre « à quoi Apple Intelligence peut bien leur servir », affirme Bloomberg, qui ajoute qu’il faudra sans doute « plusieurs mois à Apple pour convaincre du bien-fondé de cette technologie ». Bien évidemment, l’absence (temporaire) d’Apple Intelligence sur le continent européen risque aussi de sérieusement limiter l’intérêt des iPhone 16 par chez nous.

l’iPhone 17, vrai roi de l’IA ?

Pour le dire autrement, sans « killer feature » lié à l’IA, les iPhone 16 devront compter sur leurs améliorations techniques pour convaincre et, de ce côté, les nouveautés ne sont pas pléthoriques par rapport à la génération actuelle d’iPhone. Un constat qui fait dire à Mark Gurman que la révolution Applienne sur l’IA arrivera probablement plus en septembre 2025 avec la sortie des iPhone 17.

D’ici là, les fonctionnalités les plus attendues seront, à priori, sorties, l’IA d’Apple sera peut-être même disponible en Europe et tous les bugs et autres problématiques inhérents au déploiement de telles fonctionnalités auront, idéalement, été corrigés. À ce moment-là, alors peut-être le mariage entre l’IA et l’iPhone sera enfin acté.