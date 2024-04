N’attendez pas le Samsung Galaxy S24 FE pour tout de suite

Samsung préparerait bien un Galaxy S24 FE. En revanche, sa sortie serait lointaine.

Une nouvelle source confirme que Samsung travaille bien sur un Galaxy S24 FE. En revanche, il ne faut pas attendre une sortie rapide.

Samsung tient un bon filon avec ses modèles Fan Edition. À moindre prix, ils permettent de redonner un second souffle à sa dernière génération de smartphones haut de gamme. Depuis 2020, chaque Galaxy S a eu droit à sa déclinaison FE. Enfin presque tous, Samsung a fait l’impasse sur les Galaxy S22.

Et tous ces Galaxy FE ont eu droit à un nom de code que l’on connaît. R8, R9, R11, voilà pour les trois modèles connus, les Galaxy S20 FE, Galaxy S21 FE et Galaxy S23 FE, le R10 étant pour le S22 FE jamais sorti. Et aujourd’hui, le média néerlandais GalaxyClub avance qu’un nouveau R12 serait en développement, ajoutant que sa sortie ne serait pas pour tout de suite.

Le Galaxy S24 FE ne devrait pas arriver avant la fin de l’automne, au mieux, voire début 2025. Une temporalité qui correspond aux lancements des précédents Galaxy Fan Edition.

Automne ou début d’année, voilà les périodes de lancement de Samsung pour ses resucées de ses modèles haut de gamme. Rien d’étonnant sur le papier, mais en 2024, on aurait pu croire que le constructeur souhaite profiter des JO pour bousculer son calendrier.

Partenaire des Jeux Olympiques de Paris, Samsung aurait d’ailleurs prévu de présenter ses Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6 en amont de l’évènement afin de profiter de son rayonnement.