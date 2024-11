Des fake news sur M6, des Google Pixel moins puissants et les chiffres alarmants de Shimano – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 4 novembre : un reportage de M6 truffé d’erreurs sur les voitures électriques, les Google Pixel de milieu de gamme pourraient être moins puissants et Shimano nous prouve que la crise du secteur du vélo n’est pas terminée. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Les mauvais chiffres de M6 Turbo sur la voiture électrique

Turbo, l’émission auto de M6, a diffusé dimanche dernier un reportage comparant les coûts d’utilisation entre une 208 électrique et une hybride. Les coûts indiqués des recharges de la version électrique sont bien trop élevés, l’occasion de faire un point sur les coûts réels, ainsi que se poser la question sur les désinformations à répétition des médias « grand public » sur l’électriques.

La stratégie de Google pour limiter la puissance des Pixel milieu de gamme

Google souhaiterait accentuer les différences entre les Pixel haut de gamme et ceux plus accessibles en limitant la puissance (et les coûts de fabrication) des puces Tensor des séries A. Le projet pourrait voir le jour en 2027, sauf si Google décide de ne pas donner suite (ce ne serait pas la première fois).

Les résultats financiers de Shimano n’annoncent rien de bon

L’équipementier de vélos Shimano vient de communiquer ses résultats financiers du 3ᵉ trimestre 2024… et ils ne sont pas bons. Un mauvais signal pour la fin de la crise que connaît actuellement le secteur du vélo, avec une reprise qui pourrait finalement basculer de 2025 à 2026.