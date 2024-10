Intersport brade son Nakamura E-Gravel, un vélo électrique avec 100 km d’autonomie

Le Nakamura E-Gravel, un vélo exclusif à Intersport, est actuellement disponible avec une belle petite remise de 200 euros en ce moment, le top pour pédaler sans efforts.

Nakamura est la marque d’Intersport, un peu comme B’Twin ou Rockrider sont les marques de Decathlon. Ce qui permet à ce spécialiste de l’équipement sportif de développer ses propres produits et les proposer à la vente exclusivement dans ses magasins. C’est comme ça que vous pouvez retrouver le E-Gravel vert, parce que pourquoi pas, en S, M ou L, avec 200 euros de réduction.

Ce qui rend le Nakamura E-Gravel unique

Une autonomie de 100 km annoncée, c’est pas mal !

Le moteur a un couple plutôt élevé : 80 Nm

Le freinage progressif efficace, pour freiner en douceur

Retrouvez le Nakamura E-Gravel en promotion en ce moment chez Intersport : il est disponible à 1 899,99 euros au lieu de 2 099,99 euros.

Le vélo idéal au quotidien pour découvrir le « vélotaf »

Quoi de mieux qu’un bon petit vélo électrique pour aller au travail, sans effort, tranquillement et sans risquer de se retrouver coincé dans les transports en commun ? Alors certes, quand il pleut, c’est moins agréable, mais un bon imperméable, un petit change dans le sac et ça fait l’affaire. C’est tout ce que vous propose le Nakamura E-Gravel, un vélo électrique dévoilé par Intersport en ocotbre 2023.

Avec un moteur central Naka Power Mid de 80 Nm et une transmission Shimano GRX 812, il se veut performant et adapté aux chemins accidentés, si jamais vous devez en emprunté. Sa conception en aluminium et ses pneus larges Chaoyang 700x38C de 28″ offrent une bonne adhérence sur différents terrains, bien que le confort puisse être amélioré, notamment en raison d’une selle VM Fit assez basique.

L’assemblage en France et la garantie à vie sur certains composants (cadre, fourche, cintre, potence) témoignent de la qualité et de la durabilité de ce modèle. Par contre, le manque d’accessoires comme les garde-boues ou l’éclairage d’origine nécessite quelques achats supplémentaires si vous cherchez un équipement plus complet.

Une autonomie au top, des performances satisfaisantes

Le Nakamura E-Gravel se montre polyvalent et agréable à conduire, grâce à son mode d’assistance Smart qui ajuste automatiquement la puissance selon le terrain. Cependant, le poids de 19,7 kg peut se faire sentir, surtout lors des montées, bien que le moteur puissant compense en partie cet inconvénient. Les freins à disque hydrauliques se révèlent efficaces, mais le dérailleur peut parfois manquer de fluidité, surtout lors des changements de vitesses rapides.

Côté autonomie, la batterie de 460 Wh permet de parcourir jusqu’à 80 km en usage mixte, ce qui est plutôt honorable pour un Gravel électrique. Néanmoins, la recharge lente (plus de 6 heures) et l’absence de voyant sur la batterie amovible représentent des inconvénients à considérer si vous l’utilisez très souvent.

