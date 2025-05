Et si Xbox avait eu raison depuis le début ?

La stratégie de Xbox semble pleinement porter ses fruits. La marque domine le top des ventes sur plusieurs plateformes avec ses jeux.

Cette fois, Phil Spencer semble bien avoir trouvé la recette du succès pour Xbox. Non, les consoles de la marque ne se vendent toujours pas, mais les jeux trouvent désormais preneur.

La stratégie « Project Latitude » lancée pleinement en 2024 qui consiste pour Xbox à commercialiser ses jeux sur toutes les plateformes, notamment la PlayStation et Steam, redonne une nouvelle vies aux jeux Xbox Game Studios.

Xbox domine les classements

Comme l’illustre Mat Piscatella, analyste spécialiste du marché américain du jeu vidéo, The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered était le numéro des ventes sur PC, PlayStation et Xbox. Le jeu s’est mieux vendu en l’espace du seul mois d’avril que pendant les 15 premiers mois de la première commercialisation d’Oblivion en 2006.

Forza Horizon 5 était le numéro 2 des ventes en avril, grâce à son lancement sur PlayStation 5. Il était numéro 42 des ventes au mois de mars, quand il était encore une exclusivité PC et Xbox.

Indiana Jones et le Cercle Ancien, lui aussi lancé en avril 2025, était numéro 6 du classement des ventes toute plateforme confondues.

La conclusion est sans appel : « quatre des cinq – et cinq des sept – jeux les plus vendus du mois sur les plates-formes PlayStation ont été édités par Microsoft ».

Le géant américain parvient en fait à pleinement exploiter les nombreux studios (notamment les groupes Bethesda et Activision Blizzard) rachetés au cours des 10 dernières années.

Quid de l’écosystème Xbox ?

Et pour ses propres plateformes, PC Windows, consoles Xbox et cloud gaming, Microsoft n’est pas en reste. Même si Xbox ne semble pas réussir à le mettre en avant, son Xbox Game Pass enchaine les semaines de belles sorties.

En plus des jeux mentionnés plus haut dans cet article, il faut souligner la présence depuis leur lancement de Blue Prince, Doom The Dark Ages et Clair Obscur Expedition 33. L’abonnement accueillera très bientôt Metaphor ReFantazio et des jeux indépendants attendus comme To a T.

Après des années d’errements, cela donne l’impression que Microsoft semble enfin avoir trouvé son modèle vertueux dans le jeu vidéo. Une chose importante si Phil Spencer, patron de Microsoft Gaming, veut continuer d’avoir le soutien financier du groupe pour la conception d’une prochaine génération de consoles, déjà annoncée.