Xiaomi lance sa TV Box S 3e génération : Google TV Streamer et Fire TV ont du souci à se faire

Xiaomi lance sa TV Box S 3e génération, prête à défier Streamer, Chromecast et Fire TV. Une valeur sûre.

On connaît Xiaomi pour ses smartphones, mais saviez-vous qu’ils sont aussi des pros des boîtiers Google TV depuis un bail ? L’entreprise chinoise n’en est pas à son coup d’essai, et elle le prouve encore avec la nouvelle TV Box S de 3e génération.

C’est un sérieux rival pour le Chromecast (ou plutôt le Streamer désormais) de Google et le Fire TV d’Amazon, avec quelques améliorations.

Côté look, Xiaomi ne réinvente pas la roue, mais peaufine les détails. La TV Box S 3e génération est un peu plus fine, avec des bords arrondis et une petite LED sur le dessus qui clignote pour vous tenir au courant de son activité.

Elle reste ultra compacte – parfaite pour se planquer derrière votre télé – et conserve tous les ports utiles (HDMI, USB, etc.). La télécommande ? Toujours la même.

Davantage de puissance

Le gros changement, c’est à l’intérieur que ça se passe. Xiaomi a boosté le processeur (ARM G310 V2) : le CPU gagne 25 % de puissance, et le GPU explose avec jusqu’à 130 % de performance en plus.

Grâce à ce nouvelle puce, la TV Box S 3e génération gère la 4K UHD et embarque des technos comme Dolby Vision et HDR10+ pour des couleurs qui pètent, plus Dolby Atmos et DTS:X pour un son immersif.

Pour le système, Xiaomi mise encore sur Google TV – le même que sur le Streamer de Google. C’est fluide, intuitif, et vous avez toutes vos applis préférées sous la main (YouTube, Disney+, Molotov…). Elle prend en charge Google Cast, pour lancer vos vidéos ou photos depuis votre téléphone sur la télé en Wi-Fi.

Malheureusement, seulement 32 Go de stockage et 2 Go de mémoire vive, le minimum.

Côté prix, Xiaomi garde le mystère pour l’instant. La TV Box S 3e gen vient de pointer le bout de son nez sur leur boutique en ligne mondiale, mais pas de chiffre officiel. Si on regarde la 2e génération, vendue autour de 75 euros et même 58 euros sur Boulanger, on peut espérer que ce nouveau modèle reste dans ces eaux-là.

