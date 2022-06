La JBL Go 3 est l’enceinte portable idéale et pas chère pour cet été

Cet été, ne partez pas sans votre enceinte. Et si vous n'en avez pas, la JBL Go 3 est justement en promotion sur Amazon. Elle coûte seulement 29,90 euros au lieu des 39,99 demandés habituellement.

La marque américaine JBL est bien connue sur le marché des enceintes Bluetooth. Avec sa gamme Go, JBL propose une enceinte facile à transporter partout avec un bon rendu sonore. La JBL Go 3 est même résistante à l’eau pour rester au bord de la piscine sans risque. Aujourd’hui elle devient moins chère en perdant 25 % de son prix.

Les points forts de la JBL Go 3

Une enceinte compacte résistante à l’eau

De bonnes prestations sonores

Le prix très accessible

Habituellement au prix de 39,99 euros, l’enceinte Bluetooth JBL Go 3 voit son prix passer à 29,90 euros sur le site d’Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la JBL Go 3. Le tableau se met à jour automatiquement.

Pensée pour être emmené partout

La JBL Go 3 a été conçue de manière à ce qu’elle puisse être utilisée partout. Son format compact permet de la transporter sur tous les trajets du quotidien et son poids de 209 grammes facilitera le tout.

L’enceinte de JBL dispose aussi de la certification IP67 afin de résister aux éclaboussures d’eau et peut résister sans broncher à des chocs. Elle est donc idéale pour toutes vos excursions en plein air ou au bord de l’eau. Simple d’utilisation et intuitive, la Go 3 s’appaire en quelques instants à un appareil grâce à sa connexion Bluetooth, et dispose de boutons physiques.

Une petite enceinte étonnante

Malgré son petit acabit, la JBL Go 3 délivre des basses profondes. Elle va permettre d’amplifier le son lorsque vous écoutez par exemple votre podcast préféré, playlist ou vidéo. De plus, la marque a apporté des améliorations sur cette troisième version en intégrant un revêtement en tissu maillé qui permet une meilleure diffusion sonore tout en limitant efficacement les résonances. Résultat, cette enceinte connectée portable est idéale pour installer une ambiance dans une pièce de votre choix.

Côté autonomie, la marque annonce une durée d’utilisation d’environ 5 heures. Ce n’est pas son point fort, mais pour sa petite taille cela reste correct.

Découvrez d’autres enceintes

Afin de comparer la Sound Joy de Huawei avec les meilleures références actuelles du marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures enceintes Bluetooth portables.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.