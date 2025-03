Quand la meilleure petite enceinte portable pas chère du marché est en promotion

Si vous cherchez une enceinte facile à utiliser, robuste et endurante pour un usage nomade et festif sans vous ruiner, l’Ultimate Ears Wonderboom 4 est idéale. Son prix est encore plus attractif après 10 % de remise.

Ultimate Ears Wonderboom 4 // Source : frandroid.com

Les enceintes Bluetooth portables à moins de 100 euros plaisent beaucoup. Facile à glisser dans un sac et à emmener en vacances, elles peuvent aussi servir à la maison. Si vous êtes en quête de ce genre de produit, l’Ultimate Ears Wonderboom 4 est un très bon choix. Elle figure parmi nos meilleures enceintes Bluetooth pas chères, et se hisse même à la première place. Une référence qui apporte une belle puissance pour sa petite taille et qui coûte 10 % de moins chez plusieurs sites marchands.

Les forces de l’Ultimate Ears Wonderboom 4

Une enceinte compacte, robuste et étanche

Un son agréable

Une autonomie confortable

Disponible au prix de 99,99 euros, l’enceinte Bluetooth Ultimate Ears Wonderboom 4 est aujourd’hui remisée à 89,99 euros sur le site d’Amazon. L’offre est également disponible chez la Fnac et Darty, mais aussi le site Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Ultimate Ears Wonderboom 4. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une petite enceinte robuste facile à trimballer avec soi

L’Ultimate Ears Wonderboom 4 succède à la Wonderboom 3, un produit de référence qui apporte des changements minimes. Elle garde son look de mini-balle et ses petites dimensions avec environ 10 cm de hauteur et de largeur, pour être emmener partout.

Ce petit objet n’est pas pour autant fragile, au contraire, la marque certifie qu’elle peut encaisser une chute d’1m50 et continuer à fonctionner. Elle ne craint ni la poussière, ni l’immersion dans l’eau. Comme le modèle précédent, la Wonderboom 4 est certifiée IP67. Elle est donc étanche et peut passer de longues minutes sous l’eau sans le moindre problème.

Un son très efficace pour un petit gabarit

Petite enceinte, il ne faudra pas s’attendre à d’excellentes performances acoustiques. Elle sera surtout efficace pour une écoute de proximité, jusqu’à 2 mètres au maximum si l’on tient à profiter pleinement de ses atouts. L’enceinte délivre un son à 360 degrés très efficace pour les pièces. Pour se défendre aussi en extérieur, la Wonderboom 4 privilégie un son puissant et fun au détriment de la fidélité.

D’autant plus que l’autonomie que nous avons mesuré à 13 heures et 30 minutes permet d’utiliser cette enceinte tout au long de la journée. Le port USB-C permet une charge complète en deux heures. Enfin, la portée du Bluetooth a été améliorée et celui-ci est multipoint avec une portée de 40 mètres.

Découvrez plus d’informations dans notre test sur l’Ultimate Ears Wonderboom 4.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons pour les petits budgets, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures enceintes Bluetooth pas chères.

