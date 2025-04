Instax Mini 41 : Fujifilm corrige enfin ce problème de ses appareils instantanés

Fujifilm a annoncé cette semaine un nouvel appareil photo instantané, l’Instax mini 41. Ce modèle prend la relève de son prédécesseur avec une belle bordée d’améliorations.

Instax mini 41 // Fujifilm

Après l’Instax Wide Evo, lancé en début d’année, le japonais Fujifilm persiste et signe sur le marché des appareils photo instantanés, cette fois avec son petit Instax mini 41. Ce nouveau modèle prend la suite du très logiquement nommé Instax mini 40, lancé en 2021, en misant notamment sur un mode « close-up » amélioré grâce à une correction de la parallaxe.

Cet ajout aide l’utilisateur lors de la capture de selfies, ou de clichés réalisés de près, en permettant notamment d’ajuster la position du viseur optique pour les sujets proches. De quoi s’assurer que le cadre soit bien fait, même avec un viseur déporté de l’objectif.

Plusieurs autres nouveautés intéressantes sont aussi d’actualité sur ce nouveau produit, attendu fin avril, à un prix de 109,99 euros.

Lancement fin avril

Parmi ces nouveautés, la plus évidente est peut-être le changement de design. Avec son Instax mini 41, Fujifilm reprend en effet le format général de l’ancien modèle, mais cette fois avec un look entièrement différent (rétro lui aussi, mais un peu plus actuel) un châssis remanié et texturé de manière à offrir un meilleur « grip ». En dépit de son rendu métallisé, le corps de l’appareil est fait de plastique. Il reste par contre compact, solide et facile à transporter.

Pensé en priorité pour les photographes débutants, l’appareil vise une utilisation la plus assistée possible. On y trouve ainsi un dispositif de réglage automatique de l’exposition. Lorsque l’obturateur est pressé, l’exposition est donc réglée automatiquement par le boîtier, au même titre que la vitesse d’obturation. L’activation ou non du flash est, elle aussi, automatique en fonction des conditions de luminosité lors du déclenchement.

L’Instax mini 41 est compatible avec l’ensemble des pellicules de la gamme Instax mini, vendues à partir de 17 euros la boîte (de 20 films) en France.