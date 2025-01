La manette PS5 dédiée à l’accessibilité profite des soldes pour s’afficher presque à moitié prix

LancĂ©e en 2023, la manette PS5 Sony Access Controller s’adresse aux joueuses et joueurs en situation de handicap. Un accessoire qui Ă©tait très attendu et que l’on trouve en ce moment Ă un très bon prix pour les soldes sur Cdiscount : 49 euros au lieu de 89 euros.

C’est en 2018 que Microsoft avait lancĂ© son très bon Xbox Adaptive Controller, une manette destinĂ©e aux personnes en situation de handicap n’ayant pas la mĂŞme motricitĂ© que les joueurs valides. C’est bien des annĂ©es plus tard, en 2023, que Sony a officialisĂ© son Access Controller, sa manette pour PS5 dĂ©veloppĂ©e en partenariat avec des associations et des experts en accessibilitĂ©. Un accessoire très attendu par de nombreux gamers, qui pourront d’ailleurs la trouver en ce moment Ă moins de 50 euros grâce Ă une promotion lors des soldes d’hiver.

Ce qu’il faut savoir sur la Sony Access Controller

Une manette plus confortable pour les utilisateurs en situation de handicap

Des boutons et des joysticks de formes variées

Des ports d’extension pour connecter d’autres accessoires d’accessibilitĂ©

LancĂ©e Ă 89,99 euros, la manette Sony Access Controller est aujourd’hui disponible en promotion Ă 49 euros sur Cdiscount.

Une manette modulable

La manette Sony Access Controller pour PS5 reprend le mĂŞme code couleur que la DualSense, avec ce duo noir et blanc bien reconnaissable. Évidemment, cet accessoire adopte un design bien diffĂ©rent et bien plus pratique pour les joueuses et joueurs n’ayant pas la mĂŞme motricitĂ© que des personnes valides. L’Access Controller se prĂ©sente sous la forme d’un cercle sur lequel des boutons larges sont installĂ©s, boutons que l’on peut d’ailleurs Ă´ter et interchanger ; oui, ce design est 100 % modulable, pour que la manette puisse s’adapter Ă chaque utilisateur. Il est mĂŞme possible de labelliser chaque bouton comme on le souhaite grâce au set de plusieurs touches (O, X, R1, R2…) inclus.

La manette embarque Ă©galement un joystick assez Ă©pais, donc le bras qui le relie au cercle peut ĂŞtre ajustĂ© pour un confort optimal. Notez par ailleurs que la manette peut ĂŞtre posĂ©e Ă plat ou fixĂ©e Ă un support, et qu’elle s’utilise dans n’importe quelle orientation Ă 360°.

Une configuration spécifique à chaque joueur

La manette Sony Access Controller permet Ă©galement aux joueuses et aux joueurs de crĂ©er jusqu’Ă 30 profils de contrĂ´le, d’activer et de dĂ©sactiver certaines commandes ou encore de dĂ©sactiver complètement certains boutons pour Ă©viter toute pression accidentelle. Les gamers peuvent aussi tout Ă fait remapper certains boutons pour personnaliser encore plus l’expĂ©rience de jeu.

Enfin, la manette est dotĂ©e de quatre ports d’extension de 3,5 mm permettant aux utilisateurs de connecter des accessoires d’accessibilitĂ© tiers et ainsi d’Ă©tendre leur setup. Vous pourrez aussi appairer jusqu’à deux manettes Sony Access Controller et une manette DualSense pour une utilisation simultanĂ©e sur PS5, si besoin.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleures manettes pour PS4 et PS5 du moment.

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se dĂ©roulent du mercredi 8 janvier Ă 8h jusqu’au mardi 4 fĂ©vrier prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs dĂ©marques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou mĂŞme pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

TĂ©lĂ©chargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catĂ©gorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps rĂ©el les nouveaux articles liĂ©s aux soldes d’hiver

Abonnez-vous Ă notre newsletter pour ĂŞtre sĂ»r de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, dĂ©sinscription en 1 clic, aucune diffusion Ă des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.