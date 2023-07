Sony Access Controller : la manette PS5 plus accessible dans quelques mois

Attendue depuis de longues années, la réponse de Sony à Microsoft et son excellent Xbox Adaptive Controller a désormais une date de sortie précise : le 6 décembre.

Pas du tout le même design, mais la même visée… et surtout la même pertinence (du moins on l’espère) que le très bon Xbox Adaptive Controller de Microsoft pour les gamers n’ayant pas tout à fait la même motricité que les autres. C’est ce que l’on peut dire de la nouvelle manette « Access Controller » de Sony, vouée aux joueurs PlayStation 5 en situation de handicap. Au travers d’un billet partagé le 13 juillet sur le blog PlayStation, le géant nippon nous donne désormais le prix, ainsi qu’une date de lancement précise pour son nouveau pad.

On apprend ainsi que le Sony Access Controller arrivera sur le marché à compter du 6 décembre 2023, à un tarif de 89,99 euros en Europe (soit au centime près le même prix que le Xbox Adaptive Controller). Les précommandes, elles, débuteront dès le 21 juillet prochain.

Une manette qui s’adapte… à vous

Sony rappelle que cette nouvelle manette, volontairement atypique, a été développée en partenariat avec des associations et des experts en accessibilité. Elle profite notamment « de différents boutons et de joysticks de designs et formes variées, permettant d’utiliser la manette dans n’importe quelle orientation, à 360° ». Sony explique qu’il est aussi possible d’y connecter des accessoires d’accessibilité tiers à l’aide de quatre ports d’extension de 3,5 mm conformes aux normes de l’industrie.

Sur le plan logiciel, un gros travail a aussi été fait sur la PlayStation 5 pour permettre une configuration pointue, spécifique à chaque joueur. « Vous pouvez associer des boutons pour créer jusqu’à 30 profils de contrôle, mais aussi ajuster les paramètres du stick, activer/désactiver des commandes ou désactiver complètement certains boutons pour éviter toute pression accidentelle », détaille le constructeur dans son communiqué.

On apprend par ailleurs qu’il sera possible d’appairer jusqu’à deux manettes Sony Access Controller et une manette DualSense pour une utilisation simultanée sur PS5.

Comme évoqué plus haut, les précommandes débuteront ce vendredi 21 juillet, à 10 heures, en France, mais aussi aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, en Autriche et au Portugal. Au besoin, la fiche technique complète du Sony Access Controller est enfin accessible sous la forme d’un tableau, à cette adresse.

