Access controller : Sony dévoile davantage d’informations pour sa manette accessible sur PS5

Sony a livré de nouvelles informations sur la personnalisation de sa manette Access controller, connue jusqu'à présent comme le Project Leonardo pour les personnes à mobilité réduite sur PS5.

En janvier dernier, Sony levait le voile sur un projet de manette pensée avant tout pour l’accessibilité et les joueurs en situation de handicap, le Project Leonardo. Ce jeudi, le constructeur japonais a livré davantage d’informations à son sujet en publiant sur son blog quelques explications techniques, mais une flopée de visuels de cette manette, finalement baptisée Access.

Alors que Sony avait déjà mis en ligne plusieurs images de la manette, celles mises en ligne ce jeudi 18 mai permettent de mieux découvrir sa configuration, mais aussi, et surtout, les nombreuses options de personnalisation possibles. Sony rappelle en préambule que la manette Access de la PS5 a été développée avec des experts sur les questions d’accessibilité. Surtout, la plupart des touches peuvent être replacées afin de s’adapter à la situation de chaque joueur et chaque joueuse.

Sony indique également que la manette Access profitera de plusieurs têtes de stick (standard, en dôme ou en boule), de boutons de différentes tailles et formes (convexe, concave, plat, large) et qui peuvent être repositionnés. Surtout, chaque forme de bouton peut se voir attribuer un contrôle différent (rond, triangle, carré, croix, etc.) simplement en modifiant le dessus de touche. Toujours dans l’idée de personnalisation, la longueur séparant le stick du reste de la manette peut être modifiée avec un bras rétractable. Des pas de vis sont par ailleurs présents pour pouvoir facilement arrimer la manette à un système de fixation AMPS universel.

Enfin, à l’instar de ce que propose déjà Microsoft avec sa manette Adaptive, la manette Access pour PS5 profite de quatre prises auxiliaires au format jack 3,5 mm afin d’y brancher d’autres périphériques de contrôle.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

La personnalisation logicielle de la manette pourra quant à elle pourra être gérée directement depuis l’interface de la PlayStation 5. C’est là que les joueurs pourront modifier les contrôles assignés à chaque touche ainsi que la sensibilité du stick.

Pour l’heure, on ignore encore la date de sortie de la manette Access de Sony ainsi que le tarif auquel elle sera proposée.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.