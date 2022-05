Microsoft dévoile de nouveaux accessoires et nouveau lab dédié à l’accessibilité

Pour introniser son nouveau Inclusive Tech Lab, dédié à la conception de produits innovants pour les personnes avec handicap, Microsoft a profité de son Ability Summit, mardi, pour présenter toute une galerie de nouveaux accessoires PC qui viennent compléter la manette et les stickers déjà lancés.

L’accessibilité pour tous les produits, tous les services et tous les accessoires. Que tout ce qui est créé au sein de Microsoft soit utilisable par chacun, quelles que soient sa situation physique et ses possibilités. C’est depuis toujours le mantra de Satya Nadella et le message passé aux équipes du campus de Redmond.

Cela irradie dans la philosophie globale de l’entreprise, mais aussi à chaque lancement. Et ce n’est sans doute pas sans raison que la firme organise depuis plus de 10 ans son Microsoft Ability Summit après avoir aussi tenu un Xbox Accessibility Showcase l’an dernier. L’occasion de faire le point sur les dernières innovations concernant aussi bien Windows 11, le navigateur Edge que le gaming chez Xbox ou encore le fonctionnement global chez Microsoft.

Un nouveau lab pour être un porte-voix

La nouvelle édition sur sommet sur l’accessibilité qui se tenait ce mardi n’a pas dérogé à la règle. Mais il a aussi été l’occasion pour la firme de Redmond de présenter son tout nouveau Inclusive Tech Lab, successeur du laboratoire original lancé par l’équipe Xbox en 2017 pour concevoir la manette adaptative au succès qu’on lui connaît. Une manette qui a clairement changé la vie des joueurs avec handicap.

Et c’est avec cette même volonté de faciliter l’accès aux technologies que le nouveau lab va entrer en fonction, « pour apprendre à développer spécifiquement pour des personnes avec des handicaps variés », explique Microsoft. « Grâce à l’accessibilité de la technologie, nous pouvons avoir un impact positif sur la façon dont les gens apprennent, travaillent, vivent et jouent », souligne Dave Dame, responsable de l’accessibilité des produits chez Microsoft.

L’espace recevra donc les salariés de l’entreprise qui veulent s’investir dans l’accessibilité des produits, logiciels et services, mais aussi de partenaires et membres de la communauté dans un espace modulable et adapté aux différents besoins. « Nous voulons faire du Inclusive Tech Lab un ambassadeur des personnes avec handicap, pas un espace pour eux », martèle-t-on en interne.

De nouveaux accessoires encore mieux adaptés

Et pour appuyer autant la philosophie que montrer l’étendue des possibilités accrues du lab, Microsoft a dévoilé une nouvelle gamme d’accessoires adaptés. L’an dernier, le Surface Adaptive Kit avait permis aux produits Microsoft d’être encore plus simples à utiliser en cas de handicap physique ou visuel avec une série de languettes et stickers pour identifier les appareils. Cette année, la gamme se renforce.

Microsoft annonce un Kit d'accessibilité pour les produits Surface. C'est ingénieux, complet, pour faciliter les usages pour les personnes avec handicap grâce à des stickers, des attaches et autres systèmes. Sans avoir besoin de modifier le produit.

Chaque élément a été conçu en collaboration avec la communauté de personnes handicapées afin de s’assurer que l’utilisation soit optimale, de la façon dont la souris ou le clavier peut répondre à un problème moteur notamment, mais aussi soit plus simple à utiliser avec ses logiciels du quotidien. Pour cela, une large gamme d’accessoires compatibles entre eux est proposée.

On trouve là une souris adaptative qui peut être personnalisée selon ses besoins physiques et ses capacités. Souris conçue en 3D possiblement à la demande, son extension de queue à l’arrière, son support pour le pouce qui peut glisser vers la droite ou la gauche, ou encore son cœur sont annoncés adaptables.

Mais le cœur de la matrice sera peut-être le Microsoft Adaptive Hub, un hub central qui va permettre de configurer sans fil et gérer jusqu’à quatre boutons adaptatifs. Ce petit support dispose aussi de ports USB-C. Il est possible de lui définir trois profils en fonction des appareils.

Parmi les boutons et accessoires proposés pour aller avec le hub, on trouve notamment un joystick, un D-pad, un double bouton ou un bouton personnalisé que vous pouvez également faire imprimer en 3D pour répondre à des besoins spécifiques. Le tout fonctionne avec n’importe quel produit. Windows.

Tous ces accessoires seront disponibles à l’automne prochain. Aucun prix n’a pour le moment été communiqué.

