Xbox : vous pouvez désormais filtrer les jeux pour trouver les plus accessibles

Microsoft tient cette semaine son Sommet dédié à l’accessibilité. Que ce soit pour son navigateur Edge, son système d’exploitation Windows 11 ou encore sa branche gaming, la firme fait le plein d’innovations et de services conçues en collaboration avec les utilisateurs avec handicap. Même Minecraft devient plus accessible.

Quand on vise à conquérir les trois milliards de joueurs de la planète, tous supports confondus, il faut savoir adapter autant son message que ses outils. Le message est depuis longtemps très clair dans les têtes chez Microsoft avec la volonté de rendre chaque service, chaque accessoire, chaque philosophie la plus accessible au plus grand nombre possible. Les outils se font eux de plus en plus précis pour que chacun puisse profiter de l’ensemble avec la même facilité.

À l’occasion de son Microsoft Ability Summit organisé ce mardi, la firme de Redmond a dévoilé de nouvelles orientations dans bon nombre de domaines, de Windows 11 à Microsoft Edge en passant par Xbox. Déjà très en pointe de l’accessibilité sur PC et consoles, Microsoft va encore plus loin pour ses joueurs.

Tous prêts pour améliorer l’accessibilité sur console et PC

Il y a quelques années, Microsoft a lancé son Xbox Insider Hub. Un espace qui permet de tester et faire des retours sur des fonctionnalités en bêta, des jeux aussi parfois, et différents services. Depuis plusieurs mois, la communauté de joueurs handicapés et de joueurs valides désireux d’aider à l’amélioration de l’accessibilité dans le jeu vidéo peut notamment donner son avis et échanger sur différentes options et fonctions qui seront ensuite déployées sur consoles et PC.

La Xbox Accessibility Insiders League (XAIL) a ainsi vu le jour et regroupe plus de 158 000 joueurs handicapés et soutiens de la communauté. Ces derniers donnent leur avis sur les fonctionnalités d’accessibilité proposées, soumettent des idées pour les développeurs. Ceux-ci peuvent aussi soumettre des produits et jeux à tester via le Microsoft Gaming Accessibility Testing Service (MGATS) afin d’avoir des retours de la communauté.

« Nous créons tous des jeux auxquels jouer et voulons qu’autant de personnes que possible découvrent les mondes que vous construisez. Cela ne peut se produire que si les joueurs peuvent découvrir votre jeu et sont convaincus qu’ils peuvent y jouer », explique Sarah Bonds, en charge de l’expérience des créateurs de jeu et écosystème chez Xbox.

Avec 400 millions de joueurs en situation de handicap, le sujet est donc pris très au sérieux du côté de Seattle. Et l’on sait surtout que tout passe initialement par les développeurs de jeux, qui disposent désormais d’une bible pour les accompagner dans la conception (les Xbox Accessibility Guidelines). Celle-ci s’enrichit d’ailleurs de nouvelles pratiques sur la santé mentale (sujet abordé dans le jeu Psychonauts 2), le travail sur la taille du texte ou encore le mal des transports.

Les développeurs peuvent même profiter de cours en ligne gratuits sur les fondamentaux dans la conception d’un jeu afin de le rendre plus accessible, avec une base de ressources à disposition sur les connaissances de base, les contacts à nouer avec la communauté et les bonnes pratiques matérielles ou logicielles aussi.

Plus facile de trouver le bon jeu adapté

Pour Microsoft, la partie la plus importante est aussi de permettre aux joueurs de profiter des jeux. Encore faut-il qu’ils sachent lesquels sont faits pour eux.

Il y a désormais une façon de mieux identifier les jeux qui peuvent correspondre à leur handicap. L’an dernier, Xbox avait dévoilé l’ajout d’une fiche Accessibilité avec les options intégrées, les fonctionnalités à attendre d’un jeu renseignées par les développeurs. Une vingtaine de fonctionnalités parmi les plus recherchées sont ainsi répertoriées et affichées en fonction des titres qui les prennent en charge.

Le menu Accessibilité sur Xbox // Source : Xbox Les fiches jeux Xbox vont désormais avoir une étiquette Accessibilité // Source : Frandroid Les fonctions disponibles dans un jeu Xbox sont désormais indiquées // Source : Frandroid

Désormais, il est possible de trier la bibliothèque de jeux (ou ceux du Xbox Store) afin de trouver ceux qui correspondent le mieux grâce aux balises de fonctions d’accessibilité (contrôle du volume personnalisé, sous-titres, etc.) et au menu de recherche.

Pour faire aussi prendre conscience des handicaps de chacun, Microsoft a annoncé l’arrivée dans Minecraft : Education Edition de BuildAbility, un monde basé sur le thème de l’accessibilité et élaboré en tenant compte des obstacles souvent rencontrés par les joueurs handicapés. Plus que destiné aux personnes avec handicap, ce monde veut faire prendre conscience aux valides des difficultés et leur apprendre à les identifier, les éliminer au sein des écoles et des communautés.

