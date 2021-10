Menu repensé, mode nuit, jeux identifiés… : Xbox ajoute de nouvelles fonctions d’accessibilité

Lors de son événement Xbox Accessibility Showcase la semaine passée, Microsoft a dévoilé de nombreuses mises à jour à venir sur ses consoles, mais aussi sur ses applications et versions PC. Du menu aux jeux, l’accès pour les joueurs en situation de handicap va être grandement amélioré et facilité.

Depuis des années, Microsoft travaille à faciliter le jeu vidéo pour tous. Cela passe aussi bien par une philosophie générale, des accessoires comme l’ingénieuse manette Adaptative Xbox ou encore une politique pour faire en sorte que les développeurs rendent leurs jeux les plus accessibles possibles. Et cela ne s’arrête pas là pour faciliter l’accès aux jeux à quelque 400 millions de joueurs en situation de handicap.

Il faut dire qu’avec un département dédié aux questions d’accessibilité, le sujet est sans cesse dans la lumière sur le campus de Redmond. « Pour continuer à faire du jeu vidéo un endroit où tout le monde peut se divertir, nous devons encore innover et imaginer de nouvelles fonctionnalités dédiées à l’accessibilité pour nos plateformes et nos jeux, » explique Anita Mortaloni, responsable de l’accessibilité chez Xbox, dans un billet de blog. Lors de son événement Xbox Accessibility Showcase, la branche gaming a dévoilé de nouveaux outils qui arrivent bientôt.

Des jeux accessibles mieux identifiés

Xbox déploie donc en ce début octobre de nombreuses fonctions pour faciliter le jeu pour les personnes en situation de handicap. Cela passe par des étiquettes dédiées sur le Microsoft Store de la Xbox. Les fiches des jeux intégreront une fiche Accessibilité avec les options intégrées, les fonctionnalités à attendre, afin que chacun puisse savoir si le titre est adapté à son handicap. Une bonne idée pour savoir s’il faut investir ou non.

Les fiches jeux Xbox vont désormais avoir une étiquette Accessibilité // Source : Frandroid Les fonctions disponibles dans un jeu Xbox sont désormais indiquées // Source : Frandroid

Au total, une vingtaine de fonctionnalités seront répertoriées et affichées en fonction des titres qui les prennent en charge. Xbox indique avoir voulu indiquer les fonctions qui sont les plus recherchées par les joueurs (narration dans les menus, multiples options de sous-titrage jusqu’à 200 % d’augmentation, gestion des boutons, affichage adapté, etc.). Chaque éditeur pourra également ajouter un lien vers plus d’informations.

Le menu Accessibilité des jeux sera indiqué sur console Xbox, mais aussi sur le site Xbox.com, sur l’application PC ainsi que sur les apps Xbox Game Pass. La mise à jour arrivera pour l’ensemble des joueurs dans les prochains mois.

Si vous êtes membres de la Xbox Accessibility Insiders League, vous pouvez dès à présent prendre connaissance des informations dans le store Xbox et faire des retours afin d’ajouter des étiquettes au fil du temps. Il est possible à tout moment de faire partie des Insiders Xbox en installant l’application Xbox Insiders Hub depuis sa console. Cela vous permettra notamment de prendre connaissance des mises à jour en amont, mais aussi de tester les fonctions sur des titres comme Halo Infinite et bien d’autres comme Sea of Thieves ou encore Minecraft qui sont régulièrement proposés à l’essai.

L’accessibilité a enfin son menu

Le menu des paramètres de la console s’enrichit d’un menu « Accessibilité ». Il s’agit en fait d’une partie rebaptisée qui signalait déjà les jeux plus accessibles. Ce nouvel onglet va permettre de trouver plus facilement des jeux avec des fonctions d’accessibilité, que ce soit dans le Store ou sur votre console, afin de personnaliser aussi l’expérience.

Le MS Store mettra en avant les jeux salués par la communauté pour ses facilités d’accès ou ses innovations. Il sera facile de choisir un jeu en fonction de son handicap avec le signalement par étiquette. Ce menu permettra prochainement aux joueurs de filtrer leurs recherches selon les fonctions adaptées aux problèmes visuels ou auditifs.

Par la suite, Xbox promet l’arrivée d’autres réglages en lien avec l’accessibilité comme des paramètres rapides dans le Guide Xbox. Cela permettra d’accéder et personnaliser rapidement son expérience sans quitter le jeu ou l’application. Il sera aussi facile d’activer ou désactiver les réglages faits si les besoins d’un autre joueur sont différents.

Par ailleurs, Microsoft ajoute des réglages plus affinés pour les fonctions voix au texte (speech-to-text) et texte à la voix (text-to-speech). Des modifications de préférences vont être autorisées dans le menu Paramètres > Accessibilité > Retranscription du chat et des jeux.

Un mode nuit et des filtres de couleurs

Les Xbox Series X|S vont profiter de nouveaux filtres de couleurs améliorées courant octobre afin de faciliter le jeu pour les personnes atteintes de daltonisme qui pourront ainsi mieux distinguer les couleurs. Cela concernera aussi bien les nouveautés que les jeux plus anciens, mais aussi les films, les applications, les menus, etc. Xbox promet que cela n’impactera pas les captures d’écran et vidéos partagées ensuite.

Avec la mise à jour système à venir, la Xbox va aussi s’enrichir d’un affichage en mode nuit pour ajuster la luminosité. Cela sera très bien pour les joueurs noctambules et pour les aider à mieux s’endormir avec notamment un filtre de lumière bleue (même si on ne cesse de répéter que les écrans avant de dormir, c’est mal !). Les personnes sensibles à la lumière pourront également s’en réjouir avec la possibilité de réduire ou modifier la luminosité de l’écran depuis la console, mais aussi pour réduire l’intensité lumineuse du bouton Xbox de votre manette ou celui de la console.

Le mode nuit arrive sur les consoles Xbox // Source : Xbox Le mode nuit arrive sur la Xbox // Source : Xbox

Des stickers pour mieux se repérer sur Surface

Chez Microsoft, on pense aussi à ceux qui ont un PC et veulent pouvoir s’en servir aisément, avec leurs propres repères. Lors de son événement Surface fin septembre, la firme a ainsi dévoilé un Kit d’accessibilité Surface pour que chacun puisse utiliser les produits de la gamme avec ses propres adaptations.

Le Kit d’accessibilité Surface comporte des accroches pour mieux attraper les accessoires // Source : Microsoft Des repères colorés pour trouver ses accessoires // Source : Microsoft Des stickers en surimpression pour se repérer sur les produits Surface // Source : Microsoft Le Kit d’accessibilité Surface propose aussi des repères colorés pour les malvoyants // Source : Microsoft

Un même matériel, apte à servir à tous : c’est toujours le but premier de la moindre conception au sein de l’entreprise. Cette fois, l’aide prend la forme de stickers à fixer sur le clavier pour mieux repérer les touches, d’attaches pour retirer plus facilement les accessoires ou mettre le pied de la Surface Pro en place quand on n’a pas tout son potentiel physique. On trouve également des étiquettes en relief pour mieux marquer l’emplacement d’un objet ou d’un port sur l’appareil.

C’est intelligemment réfléchi pour servir au plus grand nombre et avec tous types d’appareils. Même le déballage du produit a été pensé pour tous, même les personnes avec un handicap physique et qui peuvent l’ouvrir sans difficulté.

Le kit d’accessibilité Surface sera prochainement disponible.