Project Leonardo : Sony développe une manette PS5 accessible et personnalisable

Sony présente une manette pensée pour l'accessibilité. Une vraie bonne nouvelle pour les joueurs en situation de handicap.

En 2018, Microsoft a fait très fort avec le lancement du Xbox Adaptive Controller. Une manette entièrement conçue pour les personnes en situation de handicap et compatible avec l’écosystème existant. La manette est toujours commercialisée avec de nombreux accessoires conçus sur mesure, et a été saluée par l’intégralité de l’industrie.

Un nouveau choix va désormais s’offrir aux personnes en situation de handicap. Sony dévoile au CES 2023 le Project Leonardo, une manette également pensée pour les mêmes joueurs, mais signée PlayStation.

PlayStation : nouveau champion de l’accessibilité

Depuis plusieurs années, les développeurs de Sony ont pris le sujet très à cœur. Les jeux comme The Last of Us Part II ont été récompensés pour leurs très bonnes idées permettant à plus de joueurs de profiter de l’expérience du jeu. Sur God of War Ragnarok, c’est pas moins de 60 fonctions d’accessibilité qui ont été ajoutées.

Avec Project Leonardo, la firme fait un pas de plus dans le bon sens avec un produit bien matériel cette fois qu’il faudra produire en masse et commercialiser. Il s’agit pour le moment d’un simple nom de code, mais Sony compte bien avancer sur le projet pour en faire un produit avec une date de sortie et un prix.

En attendant, il s’agit d’après la marque d’une manette prête à l’emploi. Comme le Xbox Adaptive Controller, il s’agira d’une manette que les joueurs pourront adapter à leurs besoins et leurs accessoires. Elle sera personnalisable tant au niveau matériel que logiciel.

Sony promet notamment qu’il sera possible de programmer des touches pour reproduire des fonctions non prise en charge ou pour conjuguer deux boutons en un. Il faut dire que la manette PS5 est bien plus complexe que la manette Xbox : elle intègre un gyroscope, un pavé tactile et des gâchettes adaptatives. Autant de fonctions qui peuvent être inaccessibles selon les handicaps.

Pour connecter des accessoires, Sony a prévu la même solution que Microsoft, à savoir des ports jack 3,5 mm. C’est bon signe pour l’interopérabilité des accessoires proposés pour les deux solutions.

Par ailleurs, la firme annonce qu’il sera possible de conjuguer plusieurs manettes Leonardo avec des DualSense PS5 classiques. Il sera également possible pour un ami ou un membre de la famille d’assister le joueur avec sa propre manette.

Project Leonardo est annoncé spécifiquement pour la PlayStation 5 de Sony, mais espérons que le constructeur aura l’intelligence de la rendre compatible avec un maximum d’appareils. Par ailleurs, aucun prix n’a été communiqué. Il faut ici espérer que le Project Leonardo ne suivra pas la tendance de la DualSense Edge ou du PS VR 2, particulièrement cher.

