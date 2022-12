PlayStation VR 2 : les portes des précommandes sont enfin grandes ouvertes

Les précommandes pour le PlayStation VR 2 sont ouvertes à tous, à l’unique condition d’avoir un compte PlayStation. Des précommandes qui permettront de recevoir le casque de réalité virtuelle de Sony dès sa sortie officielle en février 2023.

Le casque de réalité virtuelle de la PlayStation 5 a été révélé il y a un peu plus d’un mois, avec l’ouverture de précommandes fermées, sur invitation. Désormais, tout le monde peut précommander le PlayStation VR 2, pour une livraison « entre le 22 et le 28 février 2023 ».

Le prix des packs avec le PS VR 2

Deux offres qui comprennent le casque de VR sont disponibles sur le site de PlayStation. La première comprend uniquement le casque avec les deux manettes PlayStation VR 2 Sense et des écouteurs filaires stéréo sont vendus à 599,99 euros. Vous ne rêvez pas : cet accessoire pour PlayStation 5 est plus cher… que la PlayStation 5, vendue à 499 euros. L’autre bundle comprend le pack précédent avec un code d’activation sur le PlayStation Store pour le jeu Horizon Call of the Mountain. Il est vendu au prix de 649,99 euros.

Enfin, un accessoire de cet accessoire de réalité virtuelle est vendu par Sony. Il s’agit d’un dock de charge pour les deux manettes du casque, disponible à 49,99 euros. Cela évite d’avoir à brancher les manettes sur les ports USB de sa console de jeux vidéo. L’adaptateur secteur est fourni.

En prenant le bundle avec Horizon Call of the Mountain et le dock de charge, vous en auriez pour la bagatelle de 699,98 euros. Pour ceux qui ne veulent pas précommander, le PS VR 2 sera disponible à la vente le 22 février 2023. Si l’identité visuelle de PlayStation est bleue, votre compte bancaire pourrait bien devenir rouge.

