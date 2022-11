Sony PlayStation VR 2 : on connait le prix et la date de sortie, ce ne sera pas donné

Après des mois de teasing et d'annonces, Sony a enfin levé le voile sur la date de sortie et le prix de son PlayStation VR 2, le casque de réalité virtuelle de la PS5.

Tout au long de l’année, Sony a présenté progressivement son PlayStation VR 2, un casque de réalité virtuelle pour la console PlayStation 5.

Avec la technologie de pointe embarquée, comme la reconnaissance du regard où les manettes inspirées de la DualSense, on se doutait que la facture serait salée. Malheureusement, Sony a confirmé nos craintes.

Quelle est la date de sortie du PlayStation VR 2 ?

Le PlayStation VR 2 de Sony sera lancé le 22 février 2023.

Quel est le prix du PlayStation VR 2 ?

Sony va proposer plusieurs offres pour acquérir un casque de réalité virtuelle.

La version de base qui comprend un casque PS VR2, des écouteurs et deux manettes PS VR2 Sense Controllers, sera commercialisé à 599,99 euros en France. Sony annonce également un bundle avec le jeu Horizon Call of the Mountain pour 649,99 euros.

Autrement dit, il faudra compter 50 à 100 euros de plus que le prix d’une PlayStation 5 pour s’offrir cet accessoire PS5. Et ce n’est pas tout : Sony propose en option un dock de charge pour les deux manettes PS VR2 Sense Controllers à 49,99 euros.

Les précommandes ouvrent en novembre

Alors que le lancement est prévu en février 2023, Sony s’y prend très tôt pour les précommandes. La firme annonce l’ouverture dès le 15 novembre en France sur sa boutique en ligne PlayStation Direct.

Il est par ailleurs possible de s’enregistrer dès maintenant pour pouvoir être parmi les premiers à précommander l’appareil.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.