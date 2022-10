DualSense Edge : le prix de la manette « élite » coûte une demi-console

Sony suit enfin Microsoft avec sa première manette ultra-personnalisable : la DualSense Edge. Une version haut de gamme de la DualSense que l'on connaît et qui en a le prix, puisqu'il faudra débourser 240 euros pour se la procurer. Les précommandes ouvrent ce mardi 25 octobre.

Lors de la Gamescom en août dernier, Sony présentait sa manette DualSense Edge, une sorte de version « Pro » de sa DualSense, sa manette de jeu pour PlayStation 5. On en connaît désormais le prix et la disponibilité, et ça fait mal.

Ce contrôleur aura néanmoins davantage sa place au catalogue de Sony que la manette PlayStation pour smartphone dévoilée cet été.

Sony concurrence Xbox avec sa DualSense Edge

Des manettes de jeu « pro », Xbox en a depuis longtemps, avec sa Xbox Elite Series 2 de 2019. Sony rattrape donc son retard avec sa DualSense Edge qui se veut plus performant et plus personnalisable.

Parmi les atouts de cette manette pour PlayStation 5 par rapport à la DualSense classique, on compte les personnalisations matérielles, comme les modifications de la sensibilité des joysticks et des gâchettes, le changement de capuchons de joysticks ou encore les palettes arrière. Côté logiciel, on peut réattribuer les touches, créer des profils de commande, le tout dans une interface utilisateur spécifique. À noter que la manette (sans-fil) pourra être rechargée lorsqu’elle est placée dans sa boîte grâce à un port USB.

Dans la boîte de chaque manette, on trouve :

Manette sans fil DualSense Edge

Câble USB tressé

2 capuchons standards

2 capuchons arrondis haut

2 capuchons arrondis bas

2 touches arrière semi-arrondies

2 palettes arrière

Logement du connecteur

Mallette de transport

Prix et disponibilité de la DualSense Edge

PlayStation a annoncé sur son blog que le prix de vente conseillé de la DualSense Edge sera de 239,99 euros. Les « modules du joystick remplaçables » seront aussi à la vente au prix de 24,99 euros. C’est très cher, surtout en comparaison de la manette Xbox Elite Série 2 qui était sortie à 179 euros.

Les précommandes de la manette et de ses modules du joystick seront ouvertes ce mardi 25 octobre « chez certains revendeurs » et sur la boutique PlayStation en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.

La manette sera en vente libre seulement l’année prochaine, à savoir le 26 janvier sur la boutique PlayStation et à partir du 23 février chez les autres revendeurs.

