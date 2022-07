Sony dévoile une manette mobile PlayStation à l’intérêt discutable, pour le moment

Sony s'est associé avec Backbone pour dévoiler une manette mobile Backbone One édition PlayStation

Les manettes mobiles sont en vogue et particulièrement pratiques pour les services de cloud gaming. Sony a, en quelque sorte, dévoilé sa première manette de ce type. Il s’agit en fait d’une association avec le spécialiste Backbone.

La Backbone PlayStation Edition pour iPhone

La manette Backbone One s’est rapidement fait la réputation d’être la meilleure manette disponible, en particulier pour iPhone. Il s’agit d’une manette reprenant le même esprit que la Razer Kishi et permet à un smartphone de reprendre l’ergonomie d’une Nintendo Switch.

La manette se sépare en deux parties pour venir encadrer le smartphone. La répartition du poids se fait entre les deux mains et l’écran reste au centre de l’expérience.

La manette se connecte directement à l’iPhone par le port Lightning, ce qui permet de retirer la latence du Bluetooth de l’équation.

Ici, le partenariat avec PlayStation permet à Backbone de reprendre les codes de design de la manette DualSense de la PS5 avec ce mix de blanc et de noir mat. Surtout, les boutons génériques A, B, X et Y sont remplacés par les très connus boutons croix, rond, carré et triangle.

Il faut noter que Backbone n’a pas poussé le vice jusqu’à changer l’ergonomie de sa manette en profondeur pour correspondre à l’esprit PlayStation. On garde donc les sticks asymétriques de l’écosystème Xbox.

Une manette à l’intérêt limité

Mais à quoi peut servir une manette PlayStation pour smartphone ? Backbone et Sony mettent en avant l’utilisation du Remote Play. C’est-à-dire la possibilité d’accéder à distance à sa PlayStation sur son smartphone. Cependant, l’application officielle laisse à désirer.

Sur Android, il existe l’application PSPlay comme alternative, mais elle n’est pas disponible sur iOS pour le moment.

Ce qu’il faudrait surtout, c’est l’accès au service de cloud gaming de PlayStation sur mobile. Malheureusement, le PlayStation Plus Premium n’est disponible que sur PC Windows et sur console PlayStation. Pour être accessible sur mobile, Sony aurait besoin de développer une version web de son service comme elle existe pour les concurrents GeForce Now ou Xbox. On espère que le service arrivera vite sur iPhone et Android. Peut-être que le développement a pris un peu de retard sur ce front.

En l’état, l’usage qui devient le plus évident devient celui que Sony ne mettra jamais en avant : l’émulation d’anciennes consoles PlayStation. Cela permet de retrouver la manette iconique de la console sous les doigts.

La manette Backbone One PlayStation Edition est disponible maintenant à partir de 119,99 euros TTC en France. Trois mois de Discord Nitro et un mois d’Apple Arcade sont offerts pour tout achat de la manette. Notez que la version classique du contrôleur, sans PlayStation, est vendu au même prix et rajoute un mois d’essai au Xbox Game Pass Ultimate.

