Notre sélection d’appareils et accessoires pour une randonnée connectée

Vous avez décidé de partir en randonnée ? Pour vous adonner à la pratique avec le meilleur équipement possible, nous avons préparé une sélection des meilleurs accessoires, produits et appareils tech à emmener avec vous.

Partir à l’aventure en randonnée, seul ou en groupe, est une activité très appréciée. Les spots et les pistes ne manquent pas en France et à travers le monde. Que cela soit pour l’amour de la marche, pour passer un moment privilégié avec vos proches, ou bien pour découvrir des sites naturels uniques (ou tout cela à la fois !), vous aurez besoin d’un équipement fiable. Nous vous laisserons le soin de choisir vos chaussures de marche, votre tente ou encore votre sac à dos… Mais nous pouvons par contre vous conseiller sur les différents appareils et accessoires qui vont avec pour vous lancer dans une randonnée connectée !

Garmin Fenix 7 : une montre connectée premium pour la rando

Si vous avez du budget et que la randonnée est votre passion, vous pouvez investir dans une montre premium, parfaitement adaptée aux sportifs. Cette nouvelle montre connectée se décline en trois tailles différentes, ce qui lui permet de s’adapter à tous les poignets, même les plus fins.

Son écran est tactile, vous avez donc le choix entre une navigation par gestes ou via les boutons physiques. La Garmin 7 sait à peu près tout faire : elle compte votre nombre de pas quotidien et la distance totale parcourue, mesure en continu votre fréquence cardiaque et analyse la qualité de votre sommeil. Le baromètre intégré est très efficace. Elle peut également mesurer la saturation en oxygène dans le sang (SpO2). Elle intègre en plus une nouvelle fonctionnalité, nommée Up Ahead, et pensée spécialement pour les randonneurs. Cette fonctionnalité pensée pour les randonneurs affiche sur un écran dédié les points d’intérêt à venir tout au long de votre parcours : restaurants, stations-service, prochain point d’eau.

Nous vous conseillons, quitte à prendre le top du top, d’opter pour la variante la plus haut de gamme, la Sapphire Solar. Celle-ci propose la recharge solaire, ainsi qu’une lunette en titane. Elle est en outre la seule à intégrer un système GPS dit multi-bandes — uniquement sur la version Sapphire Solar, attention. Elle permet ainsi d’accéder aux différents systèmes de navigation par satellites (GPS, GLONASS, Galileo), et elle trie elle-même les meilleurs signaux. Le GPS est particulièrement précis et rapide. Enfin, elle peut tenir jusqu’à deux semaines sans être rechargée : pas d’inquiétude, donc pendant votre trek, elle ne vous laissera pas tomber.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite : la montre pas chère

Si au contraire, vous avez un tout petit budget, nous vous conseillons de vous tourner vers la Xiaomi Redmi Watch 2 Lite, une petite montre connectée à moins de 100 euros, mais qui possède tout de même une fonction GPS.

Une pochette de protection étanche

Bien sûr, vous pouvez investir dans une coque antichoc. Dans ce domaine, Spigen est une marque fiable, par exemple avec la Tough Armor. Si votre smartphone est certifié IP68, vous n’avez pas vraiment besoin de vous inquiéter de la poussière et de l’humidité. S’il ne l’est pas, jetez donc un œil aux meilleurs smartphones étanches.

Vous pouvez en outre investir dans une pochette de protection étanche et tactile. Cette dernière vous permettra de mettre en sécurité tous vos objets précieux, dont votre smartphone, mais aussi votre portefeuille, par exemple. Ce type de pochettes est très peu onéreux et elles fleurissent sur les sites d’e-commerce. Nous vous en conseillons ici une qui est décomposée en deux parties : une housse transparente, certifiée IPX8 pour votre smartphone, et une petite sacoche, elle aussi étanche, où vous pouvez ranger vos autres effets personnels. Ainsi, en cas d’averses, ou bien si vous êtes amenés à traverser une rivière, vous ne craindrez pas pour vos objets électroniques.

Une batterie externe solaire

Si vous faites une randonnée sur une journée, vous n’aurez sans doute pas l’utilité d’une batterie externe. Mais si vous vous lancez dans un trek de plusieurs jours et campez en pleine nature, il y a fort à parier que vous n’aurez pas de prise électrique à disposition. Dans ce cas précis, la batterie externe (ou chargeur solaire) prend tout son sens. Elle servira tout autant à recharger votre smartphone que votre appareil photo ou votre drone. En l’absence de réseau électrique, il vous faudra donc compter sur des ressources naturelles, à savoir, le solaire. Pour cela, il existe deux formats différents : une batterie sous forme de bloc, qui peut être rechargée aussi bien sur secteur qu’en solaire, ou bien un chargeur solaire qui prend la forme d’un panneau à déplier. Ce dernier ne possède pas de batterie et alimente l’appareil à recharger en temps réel.

Si la première option vous intéresse, vous pouvez vous tourner vers la batterie solaire Djroll 15 W, qui est capable d’engranger 36 000 mAh. Elle peut recharger jusqu’à quatre appareils en même temps grâce à ses deux ports USB-A, un port USB-C, et la possibilité de placer un appareil en QI. Elle est en outre certifiée IP66 donc résistante à la poussière et à la pluie. Bien entendu, on conseillera de recharger la batterie à fond via une prise avant votre départ.

Le chargeur solaire, lui, est donc un panneau qui se déplie et que tout randonneur peut accrocher à l’arrière de son sac. Il est lui aussi étanche et peut recharger jusqu’à trois appareils simultanément (un USB-C, deux USB-A). Cependant, il faut garder à l’esprit qu’il s’agit d’un accessoire encombrant (presque 30 cm de long replié), et surtout, assez lourd (1 kg). Même si 30 W sont promis, en pratique, n’attendez pas ce résultat en recharge.

Gardez bien à l’esprit que ces deux accessoires permettent de faire des charges d’appoint, pour dépanner — rien de comparable avec une recharge sur secteur.

Les Amazfit PowerBuds Pro pour marcher en musique

Si vous faites votre randonnée en solitaire, peut-être aurez-vous envie d’écouter de la musique en marchant, si vous en avez assez du calme de la nature. Dans ce cas-là, nous vous proposons les écouteurs sans-fil Amazfit PowerBuds Pro. Ils ont un avantage certain : ils sont munis d’un capteur de fréquence cardiaque et d’un podomètre. Vous pourrez ainsi suivre facilement votre rythme cardiaque en marche. Ils sont en outre certifiés IP55. Retrouvez notre test de ces écouteurs.

Si vous voulez marcher en musique, mais ne souhaitez pas supporter des écouteurs dans les oreilles trop longtemps, vous pouvez aussi opter pour un casque à conduction osseuse. Tournez-vous par exemple vers l’entrée de gamme de Shokz, constructeur de référence en la matière, avec le modèle OpenMove.

DJI Mini 2 : un drone à emmener partout

Si vous avez prévu de prendre des prises de vue grandioses lors de votre périple, rien de mieux qu’un drone. Ce dernier sera à même de capturer les paysages grandioses qui vous entourent et de rendre au mieux la hauteur à laquelle vous vous trouvez. Rien de tel qu’une prise de vue aérienne pour rendre compte de la majesté d’un lieu.

Dans ce domaine, le chinois DJI règne en maître. Pour profiter d’un bon rapport qualité prix et ne pas vider votre compte en banque, nous vous proposons de vous intéresser au DJI Mini 2. Ce dernier, peu encombrant, pèse moins de 250 grammes et ne nécessite donc pas de formation. Il est par ailleurs capable de filmer en 4K, le top pour immortaliser vos découvertes…

GoPro Hero 9 Black : une action cam efficace



Voilà un appareil qui pourra vous être très utile, en fonction de vos activités et types de randonnées, bien entendu. Mais si vous documentez vos aventures, notamment via un vlog, ou encore si vous versez dans le sport extrême durant votre trek, une action cam vous rendra de grands services.

Comme vous pouvez vous en douter, l’américain GoPro règne en maître incontesté sur ce domaine depuis de nombreuses années. Les modèles Hero sont de véritable références. La Hero 9, version améliorée de la Hero 8, qui est capable de filmer jusqu’en 5K, dispose de deux écrans : un à l’avant, un à l’arrière.

La qualité vidéo est tout simplement excellente, et le capteur photo a lui été passé à 20 Mpx. La stabilisation logicielle est quant à elle particulièrement efficace, de même que le maintien de l’horizon. Seuls les résultats en basse lumière sont moins convaincants.

Pour vous faire une meilleure idée de ce qu’elle peut faire, courez lire notre test de cette GoPro.

Lumix GX9 : le petit appareil photo hybride

Enfin, un appareil photo digne de ce nom vous sera indispensable pour immortaliser votre périple si vous êtes fan de photo. Si vous partez en randonnée, vous voudrez logiquement alléger votre sac au maximum, et donc ne pas vous encombrer avec un gros boîtier et de lourds objectifs. Il vous faudra ainsi un petit boîtier hybride, facile à transporter et à utiliser.

C’est pourquoi nous vous conseillons chaudement le Panasonic Lumix GX9. Particulièrement compact, ce dernier ne pèse que 450 grammes nu. Il s’avère particulièrement pratique lors des virées : son viseur et son écran LCD sont inclinables. Il dispose d’un capteur 4/3 CMOS d’une définition de 20,3 mégapixels et peut filmer en 4K avec une excellente stabilisation.

Bien entendu, il vous faudra au moins un objectif pour utiliser le GX9. Puisque vous partez en randonnée, il y a de très fortes chances pour que vous fassiez de la photo de paysage. Pour cette utilisation précise, vous pouvez tout simplement choisir l’objectif 12-32 mm de Panasonic qui est un grand angle et qui sera polyvalent, tout en étant peu encombrant. Prévoyez une batterie de secours si vous comptez prendre pas mal de photos ou faire de la vidéo.

Bien se préparer pour sa randonnée

Nos conseils et astuces

Premier conseil concernant le smartphone : gardez-le en mode avion durant votre randonnée, et activez votre mode d’économie de batterie. N’utilisez votre smartphone, évidemment, que lorsque vous en avez besoin, c’est-à-dire pour faire des photos ou consulter votre application de guidage. Vous pouvez aussi télécharger les cartes en amont.

Globalement, le mieux en randonnée est de voyager le plus léger possible. Nous ne vous recommandons donc pas de partir avec tout l’attirail tech au complet, mais uniquement avec ce dont vous avez besoin. Selon vos besoins et vos préférences, il pourra s’agir uniquement d’un appareil photo hybride, ou bien simplement d’un bracelet connecté : à vous de voir ce que vous prévoyez de faire pendant votre périple.

Quelles applications choisir pour sa randonnée ?

La référence en matière d’application est Visorando, qui est gratuite. Elle prend en charge différentes activités telles que la marche, le VTT ou encore le ski. Elle permet donc de trouver les circuits en détail, de se localiser, et peut être utilisée sans réseau.

L’autre référence, c’est IGNrando’, qui propose également de nombreuses cartes. Elle permet tout autant de préparer son itinéraire que de profiter d’un guidage sur le terrain.

Pensez aussi à installer une bonne application météo pour ne pas être pris de court.

