Nvidia RTX 4090 « D » : à quoi sert cette carte graphique en édition spéciale diplomatique

Nvidia s'apprêterait à lancer, plus tôt que qu'initialement pressenti, sa GeForce RTX 4090 « D ». Réservée au marché chinois, cette nouvelle version de la carte haut de gamme du constructeur au caméléon a pour objectif principal de contourner l'embargo américain imposé sur certains GPU distribués en Chine.

RTX 4090 « D ». Cette dénomination ne vous dit rien ? C’est normal, et a priori, vous n’en entendrez jamais parler en Europe. Évoquée par une première rumeur le mois dernier, cette version de la GeForce RTX 4090 est pensée spécifiquement pour le marché chinois. Elle vise en l’occurrence à y remplacer la RTX 4090 que nous connaissons, visée par l’embargo américain imposé sur certaines cartes graphiques distribuées en Chine.

Pour contexte, les États-Unis interdisent désormais la vente des modèles les plus puissants en Chine, de manière à refréner les ambitions chinoises en matière d’intelligence artificielle. Sans ces GPU survitaminés, l’entraînement des meilleurs modèles d’IA prend alors beaucoup plus de temps. En empêchant la Chine d’en acquérir en grands volumes, Washington s’assure donc de ralentir le développement économique de son rival sur ce marché hautement stratégique… d’autant que les marques chinoises sont, dans l’immédiat, loin de pouvoir lancer des GPU aussi aboutis que ceux de Nvidia.

Une RTX 4090 modifiée… mais loin d’être sabordée

En l’état, cette version « D » de la RTX 4090 est donc légèrement moins performante que la mouture « classique », dont l’indice TPP (Total Processing Performance) dépasse les 4800 points autorisés au maximum par les autorités américaines pour commercialiser un GPU sur le marché chinois. On apprend par ailleurs cette semaine que cette itération chinoise de la puce serait finalement prête pour un lancement le 28 décembre prochain. Initialement, cette dernière devait être commercialisée courant 2024. Elle aurait donc de l’avance.

Dans le détail, la RTX 4090 « D » devrait utiliser une version castrée du GPU AD102. Elle se limiterait ainsi à un nombre de cœurs moins élevé, de manière à repasser sous le seuil de performances maximal évoqué plus haut. En revanche, Nvidia miserait sur une fréquence de base légèrement rehaussée (+ 45 MHz) pour le GPU de cette RTX 4090 « D ». En boost, ce dernier resterait par contre cadencé à 2520 MHz, soit autant que la RTX 4090 classique.

Selon les informations collectées par WWCFTech, on y retrouverait par ailleurs les mêmes 24 Go de GDDR6X, la même bande passante mémoire (plus de 1 To/s) et le même TGP (environ 400 W). Même démarche en termes de tarification, puisque Nvidia conserverait un prix de 12 999 yuans pour ce « nouveau » modèle… soit un peu moins de 1700 euros hors taxes.