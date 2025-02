Bonne nouvelle : la RTX 4060 est de retour en promo moins de 300 €, c’est le top pour jouer aux derniers AAA en Full HD

Alors que la dernière RTX 5090 dépasse allègrement les 2000 euros, les joueurs plus modestes peuvent se faire plaisir avec une RTX 4060 par PNY en promo à 299,99 euros.

Si vous n’avez pas peur de mettre les mains dans le cambouis et que vous aimez monter votre configuration vous-mĂŞme, vous avez en ce moment l’opportunitĂ© de vous procurer une bonne carte graphique gaming pour pas trop cher. Chez Cdiscount, la GeForce RTX 4060 8GB VERTO Dual Fan Edition DLSS3 est disponible avec une belle petite remise.

Les points forts de la GeForce RTX 4060

Une consommation maîtrisée de 115 W

La puissance du DLSS 3 alliée au ray tracing

Le meilleur rapport qualité/prix pour jouer en Full HD

Si vous passez chez Cdiscount en ce moment, vous pouvez commander la carte graphique GeForce RTX 4060 par PNY est disponible pour 299,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant la GeForce RTX 4060. Le tableau s’actualise automatiquement.

Rien de mieux pour jouer en Full HD

En termes de puissance, la RTX 4060 ne peut bien Ă©videmment pas rivaliser avec la dernière RTX 5090. En mĂŞme temps, ce n’est pas le mĂŞme placement tarifaire. Avec la PNY RTX 4060, vous avez de quoi faire des jeux AAA (de grosses productions) en Full HD sans problème, Ă condition que le reste de la configuration tienne la route aussi. Aussi, si vous travaillez dans le graphisme ou la vidĂ©o, elle peut vous soutenir dans vos tâches les plus gourmandes.

Cette version par PNY est celle avec 8 Go de RAM GDDR6 dĂ©diĂ©s. Vous pouvez sans problème activer le ray tracing, qui permet entre autre d’afficher en temps rĂ©el des reflets dans des miroirs (par exemple), au lieu de rendus prĂ©calculĂ©s. Il y a aussi le DLSS 3 de Nvidia, cette technologie qui utilise l’IA pour amĂ©liorer le rendu de l’image. Sachez qu’il est quand mĂŞme possible de monter la rĂ©solution de vos jeux en 7680 x 4320 pixels Ă 120 Hz, mais il faudra faire quelques concessions sur les options graphiques.

Une carte graphique qui brille par sa consommation modeste

Dans notre test de la GeForce RTX 4060, version MSI, nous avions relevĂ© une consommation modeste de 120 W. La fiche de la version PNY proposĂ©e ici annonce une consommation de 115 W, donc encore plus mesurĂ©e. Une très bonne nouvelle qui va permettre non seulement d’allĂ©ger la facture Ă©lectrique lorsque vous allez jour, mais aussi de vous Ă©viter d’avoir Ă racheter une alimentation plus puissante pour votre PC.

Qui dit faible consommation dit aussi taille compacte. La GeForce RTX 4060 propose un format plutĂ´t standard, donc vous n’aurez pas Ă acheter de nouveau boitier pour accueillir la bĂŞte. En plus, elle propose quatre interfaces : trois DisplayPort 1.4 et un HDMI 2.1, ce qui permet de relier jusqu’Ă 4 moniteurs diffĂ©rents.

N’hĂ©sitez pas Ă consulter notre test complet de la GeForce RTX 4060 pour en apprendre plus sur ses capacitĂ©s et applications techniques.

Également, vous pouvez consulter notre guide d’achat sur les meilleures cartes graphiques Nvidia et AMD du moment, pour monter la machine de vos rĂŞves.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.