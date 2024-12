Ça y est, le port USB-C est obligatoire, voici ce qui change pour vos appareils dès aujourd’hui

Ce jeudi, la réglementation européenne est entrée en vigueur en France. Désormais, le chargeur USB-C est officiellement la norme pour recharger un grand nombre d’appareils électroniques.

iPhone 16 Pro Max // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Après plusieurs années de préparation par les différents acteurs de l’industrie, l’échéance est enfin arrivée ce samedi. À compter de ce 28 décembre 2024, l’USB-C est désormais le chargeur universel pour un grand nombre d’appareils mobiles.

L’occasion de faire le point sur les changements en vigueur et les nouvelles normes à compter de ce samedi.

L’USB-C devient la norme pour les casques, smartphones, souris ou appareils photo

À compter d’aujourd’hui, l’USB-C est la connectique en vigueur pour recharger un grand nombre d’appareils électroniques en France. Bien évidemment, cela concerne les smartphones — et en premier lieu l’iPhone qui s’est adapté l’an dernier — mais également d’autres types d’appareils :

smartphones

tablettes

caméras numériques

casques audio

casques-micro

consoles portables

enceintes portatives

liseuses numériques

claviers

souris

GPS portables

écouteurs sans fil

La mesure sera également appliquée pour les ordinateurs portables, mais avec un délai supplémentaire, l’entrée en vigueur pour les PC étant prévue au 26 avril 2026.

Le Logitech G915 avec prise micro-USB // Source : Edouard Patout

Cela signifie que, désormais, tous les nouveaux produits « mis sur le marché à compter de cette date » [NDLR : le 28 décembre 2024] devront nécessairement permettre le chargement à l’aide d’un câble USB-C. Néanmoins, les produits commercialisés avant ce samedi 28 décembre sans chargeur USB-C pourront continuer à être commercialisés. C’est le cas par exemple des claviers ou souris Logitech encore équipés de ports micro-USB.

La possibilité d’acheter l’appareil sans chargeur

En dehors du port USB-C, la réglementation change aussi concernant le chargeur fourni ou non avec les produits électroniques.

À présent, la réglementation française impose aux constructeurs de laisser le choix au consommateur d’acheter, ou non, un chargeur avec l’appareil : « Lorsqu’un opérateur économique offre aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d’acheter un équipement […] accompagné d’un dispositif de charge, il leur offre la possibilité d’acheter cet équipement radioélectrique sans dispositif de charge ».

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G est livré avec un chargeur de 120 W // Source : Anthony Wonner – Frandroid

Concrètement, si un constructeur lance un nouveau téléphone avec chargeur fourni dans la boîte, il devra aussi proposer une version de ce téléphone sans le chargeur.

Pour beaucoup de marques, le choix a été fait en amont et, dorénavant, de nombreux constructeurs de téléphones ne proposent plus aucun chargeur. Contrairement à ce qu’ils peuvent indiquer, il ne s’agit pas de la lettre de la réglementation, mais simplement d’une facilité afin de proposer moins de déclinaisons de packaging (avec et sans chargeur).

Dans tous les cas, les emballages doivent maintenant indiquer clairement si un chargeur est inclus ou non dans l’emballage à l’aide d’un pictogramme.