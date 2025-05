Comment Microsoft a failli modifier le menu Démarrer de Windows 11 : voici les 5 concepts jetés à la poubelle

Microsoft vient de révéler cinq prototypes audacieux qui auraient transformé Windows 11 de fond en comble.

Avez-vous déjà imaginé un menu Démarrer de Windows qui ressemblerait à une page d’accueil complète sur votre PC ? Après avoir montré le nouveau Menu Démarrer, Microsoft vient de dévoiler cinq prototypes surprenants qui auraient pu changer l’interface de Windows 11.

Ces concepts abandonnés, révélés récemment par l’équipe de développement, montrent à quel point le processus créatif était bien là… avant qu’ils ne choisissent finalement une approche plus sage.

Parmi leurs créations les plus originales, un prototype transformait le menu en véritable centre de commande personnel. Imaginez : vos applications habituelles côtoient vos réunions Teams à venir, vos vidéos YouTube favorites s’affichent à côté de vos dossiers récents, et même vos notifications Android apparaissent directement dans Windows. Une autre expérimentation proposait un menu qui s’étendait sur toute la hauteur de votre écran, avec des sections qui défilent indépendamment.

Le concept le plus futuriste ? Un menu Démarrer qui devenait une porte d’entrée vers tous vos outils créatifs, vos listes personnalisées et même un accès direct à votre smartphone. Fini les allers-retours entre applications : tout était réuni au même endroit.

300 testeurs pour guider les choix

Microsoft n’a pas travaillé dans son coin. L’entreprise a invité plus de 300 passionnés de Windows 11 à participer à des sessions de test. Une approche presque scientifique : les développeurs ont analysé où se dirigeaient les regards des utilisateurs, compté leurs mouvements de souris et même observé leurs réactions spontanées.

Au final, Microsoft a choisi la voie du milieu. Plutôt que de bouleverser complètement l’expérience, l’équipe a opté pour une évolution mesurée du menu Démarrer. La nouvelle version est plus spacieuse, offre plus d’options de personnalisation, et répond enfin à une demande récurrente : la possibilité de supprimer le flux de contenus recommandés.

Pour aller plus loin

