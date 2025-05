Google Messages se met à jour pour chasser les arnaques par SMS

On recoit toutes et tous de plus en plus de tentatives d’arnaques par SMS. Une tendance bien repérée par Google qui veut l’andiguer avec une mise à jour de Messages.

Après les SPAM, les SCAM. Google annonce une mise à jour de l’application Google Messages pour partir à la chasses aux scams, les tentatives d’arnaques que vous pouvez recevoir par SMS ou par RCS.

À l’ère de l’IA, ces tentatives sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus crédibles.

Détection sur votre smartphone

Désormais, Google Messages va clairement détecter et vous signaler de nombreuses tentatives d’arnaques : cartes cadeaux, amendes soit disant impayées, et d’autres commes les fausses livraisons de colis devraient désormais être clairement marqué comme étant malveillantes.

Cette détection intelligente se fera directement sur l’appareil et Google promet de ne pas analyser vos messages depuis le cloud.

Comme souvent avec la firme, le déploiement de ces fonctions se fera progressivement.