Windows 11 : Microsoft retire Bing du menu Démarrer pour se conformer aux règles de l’UE

Microsoft poursuit son adaptation aux exigences du marché européen avec une modification significative de son système d’exploitation Windows 11. Dans sa dernière version bêta, l’entreprise de Redmond introduit un changement notable dans le menu Démarrer, visant à se conformer à la loi sur les marchés numériques (DMA) de l’Union européenne.

La nouveauté a été découverte dans la Preview Build 27764 de Windows 11, distribuée via le canal Canary. Comme le rapporte MSPowerUser, les utilisateurs ont remarqué une distinction claire entre la « recherche Windows » et la « recherche Web via Bing », désormais présentées côte à côte. Ce changement, apparemment mineur, revêt une importance particulière dans le contexte réglementaire européen.

Jusqu’à présent, lorsqu’un utilisateur effectuait une recherche dans le menu Démarrer de Windows 11, les résultats combinaient automatiquement les contenus locaux de l’ordinateur et les résultats web fournis par Bing, à condition que cette fonction soit activée dans les paramètres. Les résultats web apparaissaient traditionnellement sous la mention « Rechercher sur le web » en bas de la section « Meilleure correspondance ».

Microsoft se plie enfin aux règles du DMA européen

Cette évolution s’inscrit dans une série de mesures annoncées par Microsoft l’année dernière. L’entreprise s’était déjà engagée à permettre aux utilisateurs de désactiver la recherche web Bing, de supprimer Microsoft Edge et d’intégrer d’autres moteurs de recherche comme Google dans l’interface de recherche Windows.

La mise à jour Build 27764 apporte également d’autres nouveautés notables, notamment la prise en charge des passkeys tiers. Une autre amélioration concerne le menu Démarrer : un clic droit sur les applications épinglées affichera désormais des listes de raccourcis pour les applications qui en disposent. Cette fonctionnalité, qui enrichit l’interface utilisateur de Windows 11, peut être désactivée dans les paramètres pour ceux qui préfèrent une expérience plus épurée.