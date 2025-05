Le trésor de guerre de Microsoft avec la fin de Skype : que faire de vos crédits payés qui traînent sur votre compte

Microsoft a mis fin à Skype en mai 2025 après presque 20 ans de service.

Ce pionnier des appels vidéo et de la téléphonie internationale à bas coût laisse place à Microsoft Teams. Mais une question importante se pose : que deviennent les crédits que vous avez chargés sur votre compte Skype ?

Des millions d’euros bloqués chez Microsoft

Contrairement à Teams, Skype permettait d’appeler des téléphones fixes et mobiles grâce à un système de crédit prépayé. Aujourd’hui, ces sommes semblent bloquées chez Microsoft.

Selon le média Teltarif, l’entreprise n’a pas mis en place de méthode simple pour rembourser ces soldes. C’est problématique car depuis six mois, il n’est plus possible d’ajouter de nouveaux crédits (sauf pour les abonnés).

Les utilisateurs témoignent qu’ils ne peuvent pas obtenir de remboursement, ni via le service client, ni depuis leur compte. Microsoft mentionne des options de remboursement sur son site, mais dans les faits, les tentatives échouent.

Si individuellement il s’agit souvent de quelques euros, le total pourrait représenter des millions d’euros pour Microsoft.

Pour aller plus loin

Skype, c’est terminé : voici comment sauvegarder vos données

Comment récupérer votre argent

Dans de nombreux pays, notamment en France et dans l’Union européenne, les crédits prépayés doivent obligatoirement être remboursables. Microsoft pourrait donc s’exposer à des problèmes légaux.

Si vous êtes concerné, voici ce que vous pouvez faire :

Vérifiez le solde de votre compte Skype

Gardez des preuves de vos tentatives de remboursement (captures d’écran)

Contactez une association de consommateurs près de chez vous

Surveillez les annonces officielles de Microsoft

Une information rassurante : même si votre crédit apparaît comme « inactif », il est théoriquement toujours disponible selon les informations de la plateforme.

Microsoft n’a pas encore fait de déclaration officielle sur ce sujet. L’entreprise devra pourtant rapidement clarifier sa position pour éviter une dégradation de son image et d’éventuelles poursuites.

Pour aller plus loin

Le Top 5 des applications de visioconférence