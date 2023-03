Le MacBook Air M3 prouverait que l’achat du M2 n’était vraiment pas recommandable

Apple serait passé sur un cycle annuel pour ses nouveaux Mac. Le nouveau MacBook Air serait donc déjà en approche et apporterait bien plus de nouveautés que la révision M2.

Au-delà d’un nouveau design appréciable, le peu de nouveauté sur le MacBook Air M2 et la hausse de prix de la machine nous avaient contraints à ne pas la recommander lors de notre test. Il semblerait que Apple soit sur le point de nous donner raison, avec un MacBook Air M3 bien plus intéressant.

Un nouveau gap technologique

C’est le journaliste Mark Gurman de Bloomberg qui est désormais en mesure d’en parler dans les colonnes de sa newsletter PowerOn. Le journaliste affirme qu’Apple a bien adopté un cycle de renouvellement annuel pour ses Mac, à l’image de l’iPhone.

Le MacBook Air M2 a été lancé en juin 2022. Il faut aussi donc s’attendre à une nouvelle génération dans les prochains mois avec la puce Apple M3.

Cette nouvelle puce ferait la transition du 5 nm utilisé sur l’Apple M1 et M2 au 3 nm. Ce changement majeur impliquerait une belle hausse de performances, et surtout une diminution de la consommation de la machine. Autrement dit, on devrait avoir le droit à une meilleure autonomie.

Le MacBook Air M2 n’aurait donc été là que pour marquer le calendrier en 2022 et faire patienter jusqu’à la transition vers la génération M3 en 3 nm cette année.

C’est également à cette occasion qu’Apple devrait dévoiler une nouvelle machine : le MacBook Air M3 en version 15 pouces. Espérons que les tarifs des machines seront plus raisonnables.

Si Apple garde le même calendrier, on peut s’attendre à une présentation lors de la WWDC au mois de juin 2023.

