MacBook Air 15 pouces : une nouvelle preuve ténue de son existence

La piste d'un MacBook Air de 15 pouces fait encore parler d'elle avec l'ajout, par Apple, d'un nouveau Mac sur une base de données organisationnelle du standard Bluetooth. Il pourrait s'agir de ce nouveau produit.

Nous en avons parlé à plusieurs reprises, Apple travaillerait bien sur un MacBook Air de 15, ou 15,5 pouces, selon les sources. Et s’il ne fait l’objet d’aucune confirmation officielle à ce stade, l’appareil fait régulièrement parler de lui par des moyens détournés. Cette semaine, on apprend par exemple d’Apple Insider qu’Apple a déposé des informations relatives à un potentiel nouveau modèle de Mac sur la base de données du Bluetooth Special Interest Group, dont Apple fait partie.

D’après le média spécialisé, ce mystérieux appareil pourrait correspondre au nouveau MacBook Air XXL, dont la production de masse aurait d’ores et déjà débuté si l’on en croit certaines informations.

Le MacBook Air de 15 pouces : une rumeur tenace

Il faut néanmoins prendre des pincettes, car pour l’instant, cet ajout à la base de données du BSIG n’est pas vraiment explicite. Pour l’instant, Apple se contente en effet de mentionner une compatibilité Bluetooth 5.3 assez générique.

Par ailleurs, l’appareil n’apparaît pas encore dans les résultats publics de la base. Et pour cause, il n’aurait pas encore été soumis au Bluetooth Qualification Process. Cela dit, et c’est ce que l’on retient, l’ajout par Apple de ces premières informations a été fait le 18 février dernier et il concerne un « design qualifié », ce qui renvoie d’après Apple Insider à un produit fonctionnant bien sous macOS.

Un indice supplémentaire qui nous parvient quelques jours après la découverte de trois nouveaux Mac enregistrés auprès de l’EEC (Eurasian Economic Commission).

Rien ne nous assure toutefois que ce nouveau Mac soumis au BSIG est bien le nouveau MacBook Air 15 pouces. Ce dépôt pourrait en effet correspondre aux nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, lancés en janvier, parallèlement au nouveau Mac mini M2.

Reste que si le MacBook Air 15 est bien en cours de production à grande échelle, nous devrions très bientôt être confrontés à des preuves plus concrètes de son existence. Patience donc.

