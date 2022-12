Apple aurait bien un projet de MacBook Air XXL… et ce serait une première

Apple prévoirait bel et bien de lancer, courant 2023, un nouveau MacBook Air de 15,5 pouces. L'appareil serait destiné à cohabiter avec le modèle actuel de 13,6 pouces.

La rumeur gambade depuis des mois et prend aujourd’hui un peu plus d’épaisseur : Apple s’apprêterait bien à lancer un nouveau MacBook Air, plus grand que le modèle actuel. En l’occurrence, l’information nous vient de l’analyste Ross Young, spécialisé dans les questions d’affichage et souvent bien renseigné. L’intéressé indique en l’état qu’Apple nous préparerait bel et bien un MacBook Air de 15,5 pouces pour le printemps 2023. L’intéressé ajoute que la firme prévoirait, pour ce faire, de lancer la production des écrans de ce nouveau modèle à compter du premier trimestre 2023.

Rappelons que cette piste et cette période de lancement avaient déjà été évoquées à la fois par Ross Young et par Bloomberg, en mars dernier. Neuf mois plus tard, elles tiendraient donc toujours la route en dépit de certains avis divergents… comme celui de Ming-Chi Kuo. Également bien renseigné, l’analyste de TF International assurait alors que ce MacBook de 15 pouces arriverait plus tard et ne serait pas nécessairement rattaché à la gamme Air. La raison invoquée tenait alors à la consommation possiblement supérieure de ce MacBook grand format, qui l’empêcherait d’exploiter le chargeur 30 W « classique » du MacBook Air.

Un MacBook Air 15… pour de vrai ?

Ce MacBook Air 15, s’il venait bien à se concrétiser, serait quoi qu’il en soit proposé parallèlement au modèle M2 de 13,6 pouces que l’on connaît aujourd’hui, souligne 9to5Mac. L’idée serait ainsi simplement de proposer un modèle plus grand au consommateur, et non de remplacer le modèle actuel. Il s’agirait alors d’une première pour la gamme MacBook Air, qui avait bien été déclinée en deux modèles distincts à ses débuts : mais seulement en 11 et 13 pouces.

Pour 9to5Mac, la thèse d’un MacBook Air 15 a du sens… et pour nous aussi. Apple aurait raison de profiter de la transition technologique (déjà bien engagée) vers ses puces Apple Silicon, mais aussi de la refonte de ses différents MacBook, pour introduire de nouveaux modèles. Il serait par ailleurs pertinent d’enrichir la gamme Air, puisqu’elle rencontre un large succès commercial.

Notons qu’une autre rumeur persiste également : celle concernant cette fois le lancement, plus tardif, d’un nouveau MacBook de 12 pouces. Retiré du catalogue d’Apple en 2017, ce modèle compact et abordable reviendrait selon certaines sources fin 2023 ou début 2024 chez Apple, vraisemblablement avec un tout nouveau design.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.