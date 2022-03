Un MacBook de 15 pouces chez Apple ? Pas pour la gamme Air en tout cas selon Ming Chi Kuo

Des rumeurs font état d'un futur MacBook de 15 pouces dans les cartons d'Apple. Initialement attendu pour sa gamme Air, ce format ne lui serait finalement peut-être pas destiné.

Cela fait bien longtemps qu’un bruit court au sujet d’un éventuel MacBook de 15 pouces chez Apple pour sa gamme Air. Nous apprenions récemment que des observateurs de la chaîne d’approvisionnement en écrans du géant en faisaient déjà état il y a peu, appuyés par des informations de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg. Ces allégations soutenaient l’arrivée d’un tel modèle pour 2023 et l’on pensait ce modèle réservé pour la gamme Air.

Du nouveau dans les prédictions

L’analyste Ming Chi Kuo vient aujourd’hui apporter quelques nouvelles précisions et déclare que ce modèle qui serait prévu à l’avenir ne serait finalement pas destiné à la gamme Air malgré ses similitudes avec d’anciennes rumeurs évoquées précédemment. Il ajoute que, selon lui, Apple devrait se mettre à produire ce modèle pour le quatrième trimestre 2023 et qu’il utiliserait la même charge 30 W du MacBook Air, ce qui confirmerait que ce MacBook appartiendrait à une gamme plus « économique ». Celui-ci se détacherait de ce que proposent les MacBook Pro actuellement, ce qui nous fait croire qu’il ne devrait à priori pas faire partie de cette famille. Cependant, le design serait quant à lui plus en ligne avec les modèles Pro, ce qui fait penser à une offre totalement nouvelle de la part d’Apple. En tout cas, aucune nouveauté ne serait prévue pour la gamme Air selon lui.

Predictions for Apple's potential 15" notebook in 2023:

1. Mass production in 4Q23 if all goes to plan.

2. Although a larger display generally consumes more power, the design goal is to use the same 30W power adapter as MacBook Air.

3. It might not be called MacBook Air. https://t.co/R3UfxNWZW1 — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 24, 2022

Le retour d’un segment abandonné ?

S’il ne s’agit pas d’un MacBook Air, on pourrait penser éventuellement à un renouvellement du MacBook Retina « de base » qu’avait arrêté de proposer Apple. Cet ordinateur était le premier Mac à embarquer le nouveau clavier papillon, qui a depuis été remplacé avec le retour du Magic Keyboard. Un appareil léger et compact qui embarquait une unique connectique USB-C ainsi que des Intel Core m, des processeurs très basse consommation et qui ne disposaient pas de système de ventilation pour dissiper la chaleur, ce qui en faisait son principal défaut lorsqu’il fallait maintenir ses performances. Sa place avait été prise par le nouveau MacBook Air Retina en 2019 qui avait vu son tarif baisser pour simplifier l’offre, mais aucune nouveauté n’était apparue de ce côté.

Une tactique intelligente

Apple cherche de plus en plus à offrir des portes d’entrée vers son écosystème pour pouvoir y proposer ses services et une offre encore plus agressive pour Apple dans son catalogue PC pourrait avoir du sens. Mais rien n’est encore établi avec certitude et ce modèle pourrait ne jamais voir le jour. On ne sait pas non plus ce qu’il en serait de la puce embarquée ? Apple pourrait-il encore mettre une puce premium dans son offre d’entrée de gamme comme il le fait déjà pour l’iPhone SE ? Rien n’est encore sûr. Le catalogue Mac s’est densifié depuis l’arrivée des nouvelles puces M1 et le choix ne fait que de devenir plus complexe. Nous verrons bien où se placera exactement cette nouvelle référence si celle-ci arrive dans le futur, mais nous avons encore le temps.

