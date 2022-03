Apple travaillerait (de nouveau) sur un projet de MacBook Air XXL

Apple travaillerait sur deux nouveaux MacBook Air. Un premier de 13 pouces au format « traditionnel » et un second de 15 pouces. Ce nouveau modèle serait sans précédent sur la gamme Air… même s'il est pressenti chez Apple depuis longtemps.

C’est un projet de longue date que le géant de Cupertino pourrait bien avoir relancé. Les observateurs de la chaîne d’approvisionnement d’Apple nous apprennent que la firme travaillerait de nouveau sur un MacBook Air de 15 pouces. Cet ordinateur prend petit à petit de faux airs d’arlésienne chez Apple. On apprenait par exemple de documents rendus publics durant le procès contre Epic Games que le groupe avait envisagé un MacBook Air de 15 pouces dès 2008… avant de se contenter du format 13 pouces que l’on connaît toujours.

Ce projet faisait à nouveau parler de lui l’année dernière, au travers d’informations dénichées alors par l’indéboulonnable Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg, souvent bien renseigné sur les plans d’Apple, rapportait que les décideurs de la marque avaient « réfléchi » à concevoir une version plus grande du MacBook Air, avant d’abandonner l’idée, du moins « pour la prochaine génération ». En d’autres termes, pour la génération de produits attendus en 2022.

Le projet de MacBook Air 15 ressuscité ?

Cette fois, MacRumors relaye des informations provenant du cabinet DSCC (Display Supply Chain Consultants), chapeauté par Ross Young et spécialisé dans l’analyse des questions d’affichage. L’observation de la chaîne d’approvisionnement d’Apple en écrans conduit le cabinet à prédire l’arrivée prochaine d’un MacBook Air de 15 pouces et d’un MacBook Air « légèrement plus grand » que le modèle de 13 pouces actuel.

Le modèle de 15 pouces qui nous intéresse arriverait sur le marché en 2023 selon Ross Young, mais l’on ignore encore sur quel créneau précis. De la même manière, difficile dans l’immédiat de savoir sur quelle technologie d’affichage serait basé cet appareil. La piste d’écrans MiniLED, évoquée par de précédentes rumeurs concernant le MacBook Air, n’est pas à exclure. D’autant que cette technologie a connu une forte augmentation des livraisons ces derniers mois.

Pour rappel, Apple devrait lancer, cette fois en 2022, un nouveau MacBook Air au format habituel, mais au design repensé. D’après certaines informations, l’appareil pourrait embarquer une puce M2 et disposer de nouveaux coloris.

