Apple bloque le changement de stockage interne du Mac Studio

Apple précise que le stockage interne du nouveau Mac Studio ne peut pas être changé manuellement. Mais il s'avère que cela est possible... en y mettant les moyens.

Mise à jour du 22 mars 2022 :

Apple bloque le changement de la mémoire flash au niveau du logiciel, c’est The Verge qui relaie l’essai raté d’un youtuber.

Article original du 21 mars 2022 :

Après les tests, dont le nôtre, voici les premiers démontages en règle du Mac Studio. Il est toujours intéressant de voir comment Apple à organiser l’agencement des composants, surtout sur un si petit boitier.

La mémoire flash peut être changée manuellement

Le Youtuber américain Max Tech a été un des premiers a démonté la version avec la puce M1 Ultra. Apple précise que le Mac Studio ne peut pas être modifié après l’achat, il est donc important de configurer la bonne quantité de mémoire vive et de stockage.

Il s’avère que la mémoire flash, le SSD, peut être modifiée assez facilement. Néanmoins, comme le précise Pierre Dandumont, le connecteur n’est pas le M.2 standard.

Tiens, je vois passer des gens qui disent « Un SSD remplaçable avec un connecteur PCIe sur le Mac Studio ». Du coup, petit rappel : c’est pas du PCIe, et le fonctionnement même des trucs Apple empêche de mettre un SSD standard. Parce que le contrôleur, c’est le M1. — Dandu. (@DandumontP) March 19, 2022

Vous ne pourrez donc pas prendre n’importe quelle mémoire flash, Apple vend d’ailleurs du stockage pour Mac Pro au bon format. Le kit 1 To est vendu 690 euros, 4 à 7 fois plus cher qu’un SSD au format M.2, tandis qu’il faut 1 150 euros pour 2 To de stockage, ou encore 3 220 euros pour 8 To.

Bref, il est très compliqué et cher de changer la mémoire flash soi-même. D’ailleurs, une des principales critiques des premiers testeurs est le fait que le Mac Studio n’a pas d’options pour faire évoluer le stockage interne. Il faut passer par les connectiques USB-C compatibles Thunderbolt qui permettent de brancher des SSD NVMe. Le Samsung T7, que nous avons testé, revient à 119 euros pour 1 To.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.