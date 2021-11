Merci le MacBook Air M1, Apple détone sur le marché des ordinateurs portables

Relativement abordable dans la gamme d'Apple, le MacBook Air sous processeur M1 permet au géant californien de se hisser dans le TOP4 des plus gros vendeurs d'ordinateurs portables, avec une hausse de 10 % des expéditions en un an.

6,5 millions, c’est le volume total d’ordinateurs portables qu’Apple aurait réussi à expédier sur le troisième trimestre 2021 selon le cabinet d’analyse Strategy Analytics, dont les données nous sont relayées par WCCFTech. Cette performance est assortie d’une progression solide sur le marché : sur l’année, Apple a pu compter sur une hausse de 10 % des expéditions pour ses différents MacBook et détient désormais 10 % de parts de marché sur le segment laptop.

Si cette progression annuelle est en partie imputable à la situation sanitaire (qui a encouragé beaucoup de consommateurs à renouveler leur ordinateur pour le télétravail, puis le retour en présentiel), l’attractivité de l’offre d’Apple est aussi à mettre dans la balance. Avec l’introduction de ses processeurs M1, Apple a réussi à conférer de très solides performances à ses MacBook Pro et MacBook Air, tout en offrant une meilleure autonomie. Un critère primordial, notamment pour les étudiants.

Merci le MacBook Air

Positionné sur « l’entrée de gamme » d’Apple, le MacBook Air M1, lancé en début d’année, semble toutefois être le véritable moteur de la croissance enregistrée chez Apple ces derniers mois. Proposé en France à partir de 1129 (999 dollars outre-Atlantique) et régulièrement soldé, l’appareil a su convaincre un large public et faire de l’ombre à de nombreux concurrents sous Windows.

« Le renouvellement des ordinateurs chez les clients commerciaux a démarré lorsque certains employés reprenant le travail en présentiel ont voulu améliorer leur productivité », commente un analyste cité par WCCFTech. « La demande dans le secteur de l’éducation a aussi été meilleure (…), car les remises accordées pour la rentrée universitaire ont donné aux consommateurs une bonne raison de procéder à un renouvellement maintenant plutôt que plus tard » note-t-il avant d’ajouter que « la pénurie de composants et la hausse des coûts de fabrication et de transport ont néanmoins retardé certaines commandes pour de nombreux fournisseurs. En d’autres termes, les livraisons auraient pu être encore plus élevées… ».

Dans ce contexte, 66,8 millions d’ordinateurs ont été expédiés, toutes marques confondues, sur le troisième trimestre 2021. Et si Apple se classe maintenant quatrième au rang des plus gros vendeurs de PC portables au monde, le géant de Cupertino reste encore un bon cran derrière ses rivaux Dell, HP et Lenovo. On apprend notamment que Dell (troisième du classement) a pour sa part profité d’une hausse de 50 % de ses expéditions en un an. Sur le Q3 2021, le constructeur texan a par ailleurs réussi à écouler près du double des unités expédiées par Apple : 12,2 millions de PC estampillés Dell ont été distribués sur le troisième trimestre.