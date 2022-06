Apple pourrait ressusciter le tout petit MacBook de 12 pouces

Selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, Apple ressusciterait le MacBook 12 pouces et pourrait également commercialiser un MacBook Air 15 pouces. Enfin, il confirme l'arrivée de puces M2 Pro et Max pour la fin de l'année ou début 2023.

Après les nouveaux MacBook Air et Pro 13, avec la puce M2, les rumeurs repartent de plus bel. Mark Gurman évoque le retour du MacBook 12, ainsi qu’un nouveau MacBook Air de 15 pouces.

Le retour du MacBook 12 pouces

Le MacBook 12 pouces a déjà existé, il était le précurseur des MacBook de nouvelle génération. Il s’agissait du premier Mac équipé d’un clavier à mécanisme papillon (qui a posé beaucoup de problèmes), il avait également une unique connectique USB-C (et un port casque), il était léger et compact et surtout une des premières machines à intégrer un Intel Core m basse consommation. Il s’agit d’une variante des Core i à très basse consommation, le MacBook Retina était ainsi dépourvu de système de dissipation thermique actif.

Aucun ventilateur et donc très silencieux, ce MacBook souffrait néanmoins rapidement à cause de la chaleur générée et ses performances étaient rapidement réduites. Coincé entre l’iPad Pro et le MacBook Air, le MacBook n’avait plus beaucoup d’avenir… Apple a décidé de simplifier sa gamme de MacBook et de supprimer ce format 12 pouces. Avec les nouvelles puces M1 et M2, ce MacBook 12 Retina pourrait réapparaître. C’est en tout cas ce que déclare Mark Gurman.

Un format 15 pouces

Toujours selon les sources de Mark Gurman, un nouveau Air 15 pouces serait envisagé comme une version plus large du MacBook Air 2022 dévoilé à la WWDC. Selon le journaliste, Apple avait initialement prévu de concevoir le MacBook Air 2022 avec un écran de 15 pouces. Cependant, Apple aurait décidé de s’en tenir à un écran de 13,6 pouces légèrement plus grand que l’écran de 13,3 pouces du précédent MacBook Air 2020. Ming Chi Kuo, un analyste qui a pignon sur rue, a confirmé que ce modèle est prévu à l’avenir, mais il ne serait pas destiné à la gamme Air selon lui.

Enfin, Mark Gurman rapporte également qu’Apple prévoit de dévoiler des puces M2 Pro et M2 Max améliorées plus tard cette année (ou début de 2023) dans des MacBook Pro 14 et 16 pouces actualisés.

