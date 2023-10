Intel révèle à demi-mot des infos sur Windows 12

À l'occasion d'une conférence, Intel a parlé de son futur, et notamment des ventes de 2024 qui s'annoncent prometteuses grâce à... Windows 12.

Windows 12

va faire les choux gras d’Intel en 2024. C’est en tout cas ce qu’a indiqué Dave Zinsner, CFO d’Intel lors de la conférence Citi 2023 Global Technology Conference le 6 septembre 2023, dont la transcription est disponible en ligne.

Face à un parterre d’analystes, le directeur financier de la société californienne s’est montré très enthousiaste pour l’année à venir et pour les ventes de Meteor Lake, sa quinzième génération de processeurs. « Nous pensons en fait que 2024 sera une bonne année pour les clients, en particulier en raison de la mise à jour de Windows », explique-t-il. Et de continuer : « Nous pensons toujours que la base installée est assez ancienne et qu’elle a besoin d’être rafraîchie, et nous pensons que l’année prochaine sera peut-être le point de départ de ce rafraîchissement, compte tenu du catalyseur Windows ».



Le rappel de Windows 11

Certes, le nom de Windows 12 n’est pas directement cité, mais « la mise à jour de Windows » ne doit pas être une simple actualisation semestrielle pour pousser le public à racheter des processeurs. Ajouté à la multiplication des fuites au sujet de Windows 12, il semble bien qu’Intel évoque ici la future mise à jour majeure de l’OS de Microsoft.

Comme pour confirmer cela, Dave Zinsner rappelle qu’Alder Lake était une composante importante à son lancement. La douzième génération de processeurs Intel accompagnait le lancement de Windows 11 et il était nécessaire de posséder la dernière version en date du système d’exploitation pour tirer pleinement parti de la puce, et notamment de son système de planification des threads (Thread Director).

Meteor Lake s’annonce d’ores et déjà comme une génération charnière pour Intel et il ne serait pas étonnant que pour en profiter pleinement, Windows 12 soit un prérequis.