Windows : Microsoft va s’inspirer des meilleures fonctions de la Xbox

Lors de la conférence de présentation du ROG Ally, Microsoft a discuté de l'amélioration de Windows pour les PC dédiés aux jeux vidéo.

La ROG Ally est une impressionnante console de jeu portable sous Windows 11. Cependant, ce système d’exploitation est à la fois une force et une faiblesse. Il permet une pleine compatibilité avec un très large catalogue de jeux, et l’intégration du PC Game Pass. Mais son interface et ses fonctions comme système pour console de jeu laissent à désirer.

Lors de la présentation du ROG Ally, Roanne Sones, qui s’occupe des appareils Xbox chez Microsoft, a pu commenter le travail de la firme sur les futurs changements du système.

S’inspirer des meilleures fonctions de la Xbox

Dans un très court segment, Roanne Sones avoue que l’émergence des PC dédiés aux jeux vidéo comme la ROG Ally a poussé les équipes de Microsoft à réfléchir à l’amélioration de Windows. Elle explique notamment comment Microsoft souhaite travailler la question du crossplay, et la possibilité pour un jeu de nous suivre d’un appareil à l’autre sans jamais perdre la sauvegarde.

Microsoft dropping hints that it’s thinking about bringing Xbox Quick Resume or something similar to Windows. This would be great for PC gamers. Here’s Roanne Soanes, head of Xbox hardware, discussing improving the Windows experience here pic.twitter.com/8eT87PhYoy — Tom Warren (@tomwarren) May 11, 2023

Plus spécifiquement, elle mentionne la fonction Quick Resume de la Xbox comme exemple d’une fonction dont il faut s’inspirer. Pour rappel, cette fonction permet sur les jeux compatibles de reprendre une partie quasi instantanément et exactement là où l’on était, même après un arrêt complet de la console.

Depuis la présentation de cette fonction, les joueuses et les joueurs demandent à Microsoft l’intégration de la fonction Quick Resume. Sans annoncer cette fonction, Roanne Sones précise que la firme travaille actuellement avec les développeurs de ses studios et les développeurs externes pour améliorer Windows.

Sur le plan technique, il parait difficile d’imaginer aujourd’hui un fonctionnement de Quick Resume similaire sur Windows. Pour fonctionner, cette option demande au jeu une copie exacte de son empreinte mémoire sur un SSD. Cela demande de l’espace et un débit assez élevé. Surtout cela dépend de la quantité de mémoire utilisée par le jeu, et disponible sur le système. Une variable plus forte sur PC que sur console où le cahier des charges est précis.

Quoi qu’il en soit Roanne Sones évoque un « engagement » de la part de Microsoft concernant le crossplay et les sauvegardes rapides. Windows 12 est attendu pour 2024 et le système pourrait intégrer plusieurs nouveautés autour du jeu vidéo. Espérons que Microsoft s’attaquera au sujet de l’interface logiciel.

