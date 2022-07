Windows 12 : premiers détails sur le prochain système de Microsoft

D'après des sources crédibles, Microsoft a modifié en profondeur sa stratégie autour de Windows. Le prochain système d'exploitation serait prévu pour 2024.

Windows 10 devait à l’origine être le dernier système d’exploitation pour PC de Microsoft. La firme souhaitait le mettre à jour régulièrement sans changer son nom, un peu à l’image de Mac OS X qui est resté en place à travers ses mises à jour pendant de longues années. La firme a finalement eu un changement de philosophie avec le regain du marché du PC et a choisi de refaire une sortie majeure avec Windows 11 en 2021.

Avec ce lancement, Microsoft ne souhaite plus proposer plusieurs mises à jour par an, mais une seule mise à jour annuelle de fonctionnalité. On attend ainsi Windows 11 22H2 Sun Valley 2 pour la fin de l’année, et Microsoft semble déjà travailler sur Sun Valley 3 pour 2023.

C’était sans compter un nouveau changement de stratégie, décrit par le journaliste Zac Bowden pour Windows Central, expert quand il s’agit du développement interne de Windows.

Windows 12 en 2024

La première information majeure de ce changement de stratégie chez Microsoft, c’est la préparation d’une nouvelle version de Windows avec un cycle de trois ans. On aurait donc la prochaine version de Windows prévue pour 2024, soit trois ans après Windows 11 en 2021. Cette future version n’a pas de nom, mais nous pouvons avoir l’audace d’imaginer qu’elle se nommera Windows 12, après Windows 7, 8, 10 et 11. Bien que l’on ne soit jamais à l’abri d’une surprise. Cette future version est nommée « Next Valley » en interne chez Microsoft pour le moment.

Microsoft va donc concentrer ses efforts de développement vers ce Windows 12 prévu pour 2024. D’après Zac Bowden, cela signifie l’abandon pur et simple de Sun Valley 3, la mise à jour prévue pour 2023. Jusque-là, les choses sont plutôt simples à comprendre : la firme de Redmond veut revenir à ce qu’elle proposait auparavant et qui lui réussissait plutôt. C’est-à-dire des sorties importantes qui font « évènement » et que les fabricants aiment bien comme Windows 10 ou 11. Cela permet de préparer de nouvelles technologies et une génération de PC à vendre aux consommateurs.

Mais rien n’est jamais vraiment si simple avec Microsoft, qui aurait décidé de ne pas réserver toutes les nouveautés pour Windows 12.

Les Moments : des nouvelles fonctions de temps à autre

En plus d’une nouvelle version de Windows tous les trois ans, Microsoft aimerait régulièrement offrir des « Moments » pour Windows 11. Derrière ce nom se cache de nouvelles fonctionnalités proposées en mises à jour sans un calendrier très clair. C’est ce que la firme a déjà proposé en février 2022 avec une première mise à jour significative pour Windows 11.

C’est avec cette mise à jour que Microsoft a ajouté un widget dynamique dans la barre des tâches. Aux États-Unis, cette mise à jour a également apporté l’Amazon App Store et le Windows Subsystem for Android. Il s’agissait d’une simple mise à jour par Windows Update, sans nom commercial et seulement quelques mois après le lancement de Windows 11.

Avec les Moments, Microsoft veut donc proposer souvent des nouveautés pour Windows 11, en attendant le lancement de Windows 12. On aurait ainsi jusqu’à 4 mises à jour de ce type par an. L’arrivée des onglets pour l’explorateur de fichier de Windows 11 pourrait être un de ces Moments. D’après le journaliste, les nouveautés prévues pour la mise à jour annulée Sun Valley 3 devraient être déployées à travers plusieurs de ces Moments.

Cela devrait permettre à certaines équipes de développement au sein de la division Windows de ne pas attendre des grandes mises à jour pour proposer leurs nouveautés aux utilisateurs. Par exemple, si l’équipe en charge de l’explorateur de fichiers est prêt, mais pas l’équipe qui travaille sur la barre des tâches, les changements de l’explorateur seront déployés à travers un Moment.

Reste désormais à voir si Microsoft se tiendra à cette nouvelle stratégie de développement, ou si la firme va de nouveau modifier ses cycles de mises à jour à l’avenir.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.