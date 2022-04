Windows 11 Sun Valley 3 : Microsoft prépare déjà sa 2e mise à jour majeure

En plein développement de Sun Valley 2, Microsoft prépare déjà la future mise à jour Windows 11 sous le nom Sun Valley 3.

Pas un moment de répit pour les équipes de développement de Windows au moment où le marché du PC est au beau fixe (ou presque). Le lancement de Windows 11 a symbolisé pour Microsoft un investissement renouvelé dans l’un de ses produits historiques.

On attend désormais la première mise à jour majeure pour le système sous le nom de code Sun Valley 2. Ce lancement devrait avoir lieu à la fin de l’année, et Microsoft a déjà préparé beaucoup de nouveautés pour accompagner cette nouvelle version du système. Mais pour Microsoft, il faut aussi préparer l’après 2022.

Une réunion Teams qui en dit trop

C’est le site WindowsLatest qui a mis le doigt sur cette petite indiscrétion de Microsoft. Au cours d’un petit webcast dédié aux membres du programme Windows Insider, on peut voir apparaitre une référence à « SV3 », pour Sun Valley 3.

Comme on peut le voir sur l’image tirée de ce webcast, l’un des documents PowerPoint proposés par Microsoft Teams s’intitule « SV3 Refined Investments Next Steps ». Après Sun Valley, qui a donné Windows 11 à la fin de l’année 2021, et Sun Valley 2, dont le déploiement est programmé à la fin de l’année 2022, on peut facilement supposer que Sun Valley 3 arrivera à la fin de l’année 2023.

Le fait que Microsoft continue d’utiliser le nom de code Sun Valley pour ces mises à jour signifie qu’il ne s’agira pas d’une rupture avec ce que Windows 11 propose aujourd’hui, mais plutôt d’une continuité. Comme on le voit dans Sun Valley 2, on peut s’attendre à une progression du travail de refonte de l’interface et à l’ajout de nouvelles fonctions pratiques.

Impossible de se projeter pour le moment sur les nouveautés attendues pour Sun Valley 3. Windows 11 met pour le moment surtout l’accent sur le travail à domicile, à l’ère du télétravail, avec une intégration plus poussée de Microsoft Teams et du Cloud PC, ou encore une aide par IA. Il sera intéressant de voir si 2023 sera l’année des nouveautés du côté du jeu vidéo, puisque l’on fêtera les trois ans du lancement des Xbox Series, une période propice pour rafraichir sa gamme de produits.

Une chose est sûre, l’investissement de Microsoft dans son système d’exploitation devrait bien continuer dans les mois à venir.

