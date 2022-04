Microsoft présente le futur de Windows 11 : IA, Cloud PC et nouvel explorateur

Lors d'une conférence dédiée aux entreprises, Microsoft a dévoilé une suite de nouveautés pour Windows 11. Objectif : rendre le système plus sécurisé, et plus apte à la productivité.

Microsoft a beau avoir lancé Windows 11 à la fin de l’année 2021, l’éditeur sait qu’il a encore beaucoup de travail pour améliorer le système d’exploitation pour totalement convaincre, notamment les professionnels. C’était tout l’objet de sa présentation du 5 avril 2022 où l’éditeur a comme prévu dévoilé de nouvelles fonctions pour Windows 11.

Une gestion native de l’IA pour améliorer vos appels vidéo

Avec l’émergence d’ARM et des processeurs à l’architecture complexe, nos machines ont désormais de plus en plus souvent le droit à un NPU : Neural Processing Unit. Il s’agit d’une puce dédiée à l’intelligence artificielle qui serait dorénavant gérée nativement par Windows 11.

Microsoft ne prétend pas révolutionner ce qu’il est possible de le faire, mais plutôt ajouter des fonctions que l’on connait déjà, nativement à Windows 11. On parle par exemple d’ajouter dynamiquement un flou sur le fond de son image ou un ajustement du regard pour donner l’impression que vous regardez votre interlocuteur dans les yeux. Comme il s’agit d’une intégration native à Windows 11, Microsoft promet que cela ne se limitera pas à Microsoft Teams, mais à n’importe quelle application.

L’explorateur de fichiers avec onglets

Après plusieurs semaines de rumeurs, Microsoft a officiellement levé le voile sur une nouvelle version de l’explorateur de fichiers. L’éditeur indique que son explorateur va mieux gérer le stockage dans le cloud, notamment avec OneDrive.

Surtout, cette nouvelle version introduit la gestion d’onglets dans l’explorateur de fichiers. À la manière d’un navigateur web, il sera possible de passer rapidement d’un dossier à un autre en changeant simplement d’onglet. Microsoft va également automatiquement vous suggérer des contacts dans le menu de partage des fichiers, en fonction de vos habitudes.

Intégration de Windows Cloud PC

En 2021, Microsoft a lancé Cloud PC, son offre pour les entreprises qui permet d’accéder en streaming à un PC sous Windows 11 tournant dans le cloud. Le principe est le même que Shadow, sinon qu’il s’agit d’une offre orientée vers les entreprises et non les joueurs.

Avec sa présentation, Microsoft passe à la vitesse supérieure en permettant à Windows 11 de se synchroniser avec un PC dans le cloud. On peut ainsi passer de son PC en local au Cloud PC en un seul clic depuis la barre des tâches, ou démarrer directement sur le Cloud PC sans passer par le bureau de Windows 11. À terme, Microsoft aimerait aussi permettre de travailler hors-ligne sur les documents de son Cloud PC, avec une synchronisation des données lorsque le PC local se connecte à nouveau à internet.

Un calendrier incertain

Microsoft n’a pas indiqué quand ces nouveautés seront accessibles pour les entreprises ou le grand public. La firme pourrait les proposer à travers une mise à jour au cours de l’année, ou attendre la mise à jour majeure prévue à la fin de l’année, ou même attendre 2023 et plus pour certaines nouveautés. Bref, des promesses et annonces bien officielles, mais un calendrier qui reste flou pour le moment.

