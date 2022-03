Windows 11 : conférence spéciale le 5 avril, que faut-il en attendre ?

Microsoft va présenter un « Windows Event » le 5 avril. L'occasion de découvrir les prochaines nouveautés de Windows 11.

Tout juste 6 mois après le lancement de Windows 11, jour pour jour, Microsoft organise une conférence dédiée à son nouveau système d’exploitation. L’événement est déjà inscrit à l’agenda de Microsoft pour le 5 avril à partir de 17 heures et devrait se concentrer sur « le futur du travail hybride ». Comprenez par là que Microsoft va avant tout nous présenter des usages de Windows 11 au travail, que ce soit dans l’entreprise ou en télétravail.

L’événement sera présenté par Satya Nadella, le patron de Microsoft, et Panos Panay qui supervise désormais aussi bien le développement de Windows que des produits Surface. Voici ce que l’on peut attendre de l’événement.

Windows 11 Sun Valley 2

Bien que la conférence ne se destine pas au grand public en premier lieu, cette première prise de parole forte de Microsoft depuis le lancement de Windows 11 pourrait être l’occasion de parler de la prochaine mise à jour majeure. Connues sous le nom de code Sun Valley 2, certaines de ses nouveautés ont commencé à faire l’objet de tests dans le programme Windows Insider.

Une présentation de Sun Valley 2 pourrait être l’occasion pour Microsoft de clarifier sa politique de mise à jour pour les entreprises. La firme avait promis de ne proposer qu’une mise à jour majeure par an.

Les onglets dans l’explorateur de fichiers

Au début du mois de mars, cette nouveauté a fait l’objet d’une fuite : l’explorateur de fichiers de Windows se doterait enfin d’un système d’onglets pour mieux s’organiser. C’est une nouveauté attendue depuis très longtemps sur Windows que ce soit par les particuliers ou les professionnels.

Étant une fonction plutôt orientée vers la productivité, elle aurait toute sa place dans ce genre d’événement.

Des nouveautés pour Microsoft Teams

Lancé il y a quelques années en concurrents de Slack, Microsoft Teams est devenu la pierre angulaire de l’effort de la société envers les entreprises. C’est d’autant plus le cas depuis le début de la crise du covid où le télétravail est devenu, de fait, beaucoup plus populaire.

On imagine que Microsoft ne manquera pas cette occasion pour encore mieux intégrer Teams à Windows 11 et présenter quelques nouveautés pour son service. Microsoft nous reparlera peut-être de ses avatars en 3D et de sa conception du metavers dans l’entreprise.

Une refonte de l’application Courrier et Outlook

Microsoft a dans ses cartons depuis plusieurs mois une nouvelle application de courrier nommée One Outlook. Elle doit permettre de proposer une expérience moderne sur Windows 11 pour accéder à sa boite mail.

Aujourd’hui, l’application courrier de Windows 11 est la même que celle de Windows 10, et n’a pas eu le droit aux mêmes efforts que les autres applications intégrées au système.

De nouveaux produits Surface ?

Panos Panay oblige, on se demande si Microsoft pourrait présenter de nouveaux produits Surface. La firme a accompagné le lancement de Windows 11 avec une large gamme de produits Surface, mais certains appareils n’ont pas été renouvelés depuis longtemps. On pense notamment au Surface Laptop Go ou au Surface Studio. Difficile de savoir si cela pourrait entrer dans le thème du travail hybride toutefois.

