Microsoft va-t-il proposer Windows 12 par abonnement ?

Une fuite laisse penser que Windows 12 pourrait être proposé par abonnement, une rumeur qui revient à chaque version de l'OS de Microsoft et qui pourrait bien devenir une réalité.

Alors que Windows vient d’accueillir l’une des plus grosses mises à jour de son existence avec l’intégration de Copilot, le successeur de l’OS de Microsoft attise toujours la curiosité. Windows 12, connu en interne sous le nom de code « Next Valley », devrait continuer sur la lancée de Windows 11 avec toujours plus d’IA intégrée au système.

Et selon une récente fuite, certaines mentions présentes dans la dernière préversion du canal Canary laissent penser que Windows 12 pourrait être offert par abonnement et plus seulement via un paiement unique.

S’abonner à Windows 12 ? Vraiment ?

C’est le média allemand Deskmodder (via Neowin) qui a épluché les fichiers de configuration .ini de cette version d’aperçu en y trouvant plusieurs entrées mentionnant une édition par abonnement.

Subscription Edition – (L_MsgSubscriptionEdition)

Subscription Type – L_MsgSubscriptionType (as “Device-Based Subscription” or “User-Based Subscription”)

And the subscription status – L_MsgSubscriptionStatus (Active, Inactive, Deactivated, Expired

Reste maintenant à savoir si cela vient à se confirmer à l’avenir. On sait que Microsoft veut miser sur le cloud, ou en tout cas sur un modèle hybride entre local et cloud sur tout son univers : Windows, Xbox et Office. En 2021, la firme avait lancé Windows 365, son cloud PC accessible en streaming, semblable à ce que propose Shadow chez nous.

En juin 2022, des documents confidentiels ayant fuité dans le cadre du procès opposant Microsoft à la FTC mentionnaient la volonté de « déplacer Windows 11 progressivement dans le cloud » en se basant sur l’offre Windows 365.

Et du cloud à l’abonnement, il n’y a qu’un pas. Microsoft a déjà implémenté le modèle avec succès à sa suite Office, mais aussi sur Xbox et PC avec le Game Pass. Il faudra être patient : nous n’attendons pas Windows 12 avant l’automne 2024.