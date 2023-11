Windows 12 : un pas de plus de Microsoft vers une sortie en 2024

Les faisceaux convergent autour d'une sortie de Windows 12 pour la fin de l'année 2024. Microsoft semble même l'avoir confirmé.

Les rumeurs et les bruits de couloir autour de Windows 12 vont bon train. Intel a déjà révélé à mi-mot des infos sur le nouveau système de Microsoft, et ce dernier a déjà mis en place son programme de preview pour accompagner le développement.

Une réponse apportée par un compte officiel de Microsoft sur Twitter (X) nous apporte une piste de plus menant vers le lancement de Windows 12 en 2024.

Une grosse année pour 2024

Un internaute a fait la remarque sur le réseau social que Microsoft avait sans doute un gros programme pour 2024. En effet, l’éditeur propose une preview de Microsoft Office 2024. La firme a officialisé en septembre qu’une nouvelle version majeure de ses logiciels Word, Excel et PowerPoint était en préparation pour l’année prochaine.

Ce même internaute évoque aussi « une nouvelle version de Windows » dans sa publication pour 2024. Ce à quoi le compte officiel du Windows Insider Program a répondu « l’avenir est vraiment prometteur. » Évidemment, le compte de Microsoft peut encore jouer sur le flou : est-ce qu’il parle de l’avenir de la suite Office ou du système d’exploitation.

En attendant une confirmation un peu plus frontale de la part de Microsoft, on prendra simplement ça comme une énième indication que Windows 11 laissera bien sa place à une nouvelle version majeure en 2024. Seule, cette indication serait insuffisante, mais ici, elle vient ajouter un peu plus de crédits à une théorie déjà forte.